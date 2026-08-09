Platense golpeó en Avellaneda, venció a Independiente y volvió a festejar

Platense venció 1-0 a Independiente en Avellaneda por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Guido Mainero marcó el único gol del partido en el segundo tiempo, luego de un error del arquero Rodrigo Rey.

Platense consiguió un importante triunfo en Avellaneda al derrotar 1-0 a Independiente por la cuarta fecha del Torneo Clausura. Guido Mainero marcó el único gol del partido a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando aprovechó un error del arquero Rodrigo Rey y definió por encima suyo.

El equipo dirigido por Martín Palermo logró recuperarse después de la derrota 4-0 ante Talleres de Córdoba en la fecha anterior y sumó tres puntos fuera de casa. Independiente, que venía de perder ante Vélez, volvió a quedar sin sumar.

Mainero aprovechó el error y marcó la diferencia

Platense encontró la ventaja en el segundo tiempo, después de un partido en el que Independiente había tenido algunas de las principales situaciones.

A los 20 minutos, un mal pase de Rodrigo Rey dejó al conjunto visitante con una posibilidad inmejorable. Guido Mainero apareció para aprovechar la acción y definió por encima del arquero para poner el 1-0.

Con la ventaja, el “Calamar” tuvo además dos oportunidades para ampliar el resultado sobre el cierre. Nicolás Retamar y Héctor Bobadilla quedaron mano a mano, pero ninguno pudo concretar sus respectivas ocasiones.

Independiente tuvo chances, pero no pudo convertir

El local había logrado generar peligro durante la primera parte.

A los 14 minutos, el árbitro Nicolás Ramírez anuló, luego de una revisión del VAR, un gol de Gabriel Ávalos por posición adelantada de Matías Abaldo, quien había participado de la jugada.

Más tarde, Santiago Montiel ejecutó un tiro libre que Juan Pablo Cozzani consiguió desviar al córner.

Independiente volvió a acercarse mediante Abaldo, quien encontró una buena respuesta del arquero de Platense en un mano a mano. En el rebote, Montiel remató y la pelota terminó pegando en la zona donde se unen el palo y el travesaño.

El equipo de Avellaneda no consiguió aprovechar esas oportunidades y terminó cayendo como local.

Platense se recuperó tras la goleada

El triunfo significó una recuperación para Platense después de la dura derrota 4-0 frente a Talleres de Córdoba en Vicente López, resultado que había provocado la salida del entrenador del “Calamar”.

Independiente, en tanto, había perdido 1-0 frente a Vélez en Liniers en la jornada anterior y dejó pasar la posibilidad de mantenerse segundo en la Zona A, por debajo del equipo de Liniers.

Antes del inicio del encuentro se realizó un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Lionel Messi.

Los próximos desafíos

Platense tendrá ahora un compromiso internacional. El equipo deberá recibir a Coquimbo Unido de Chile por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Independiente, por su parte, enfrentará a Atlético Tucumán en el estadio Marcelo Alberto Bielsa por los octavos de final de la Copa Argentina.

Síntesis del partido

Torneo Clausura 2026 – Grupo A, fecha 4

Independiente 0 - Platense 1

Estadio: Ricardo Enrique Bochini-Libertadores de América.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Juan Fedorco, Kevin Lomónaco, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Santiago Montiel; Maxi Gutiérrez, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Pablo Ferreira, Martín Barrios, Guido Mainero, Franco Zapiola; Leonardo Heredia y Luciano Giménez. DT: Martín Palermo.

Gol: segundo tiempo, 20m, Guido Mainero (P).

Cambios: en el entretiempo, Lautaro Millán por Mateo Pérez Curci (I); 18m Nicolás Retamar por Leonardo Heredia (P); 19m Gastón Togni por Franco Zapiola (P); 23m Maximiliano Meza por Matías Abaldo (I); 32m Héctor Bobadilla por Luciano Giménez (P); 41m Guido Mainero por Nicolás López (P); Luciano Cabral por Iván Marcone (I).