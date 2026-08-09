Tigre venció a River en Victoria y profundizó la crisis del Millonario

Tigre derrotó 1-0 a River en el estadio José Dellagiovanna, con un gol de Ignacio Russo en el segundo tiempo. El equipo de Diego Dabove consiguió los tres puntos y ahora se prepara para enfrentar a Montevideo City Torque por la Copa Sudamericana.

Tigre derrotó 1-0 a River en el estadio José Dellagiovanna y se quedó con los tres puntos en la cuarta fecha del Torneo Clausura. Ignacio Russo marcó el único gol del partido a los 33 minutos del segundo tiempo, después de definir por encima de Santiago Beltrán.

El equipo dirigido por Diego Dabove consiguió imponerse en un encuentro cerrado y volvió a celebrar ante uno de los equipos de mayor jerarquía del campeonato. Para River, en cambio, fue su cuarta derrota en el Torneo Clausura y la quinta consecutiva en la segunda mitad del año, además de continuar sin convertir goles en el certamen.

Russo apareció en el momento decisivo

Después de un primer tiempo con pocas situaciones claras, Tigre encontró el espacio para desnivelar en el complemento.

A los 32 minutos, el conjunto de Victoria tuvo su oportunidad más importante y aprovechó una recuperación generada a partir de la presión sobre Aníbal Moreno. Jabes Saralegui recibió y asistió a Ignacio Russo, quien quedó frente a Beltrán y resolvió con una definición por encima del arquero para establecer el 1-0.

El tanto llegó después de una primera mitad en la que Tigre había tenido una de sus posibilidades más claras a los 27 minutos, cuando Saralegui ejecutó un tiro libre y Tomás Galván desvió la pelota, que finalmente quedó en poder del arquero visitante.

River también había contado con una ocasión temprana. A los 10 minutos, Zenobio respondió con un manotazo para sacar un cabezazo de Ortega. Poco después, Gonzalo “Pity” Martínez debió dejar el campo de juego por una lesión.

Una polémica y un reclamo al árbitro

El partido también tuvo una jugada discutida en el área de Tigre. Ángel Correa cayó después de un choque con dos defensores y el árbitro Andrés Gariano decidió no sancionar penal. El juez indicó que debía continuar la jugada y no revisó la acción.

Al finalizar el primer tiempo, Nicolás Otamendi cuestionó algunas decisiones arbitrales y también hizo referencia al funcionamiento del VAR: “Escúchame una cosa, ¿todas las veces van a resolver los del VAR tan rápido como hicieron hoy y la otra vez? ¿son profesionales o no?”

Antes del comienzo del encuentro se realizó además un minuto de silencio por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi.

Tigre ya piensa en la Copa Sudamericana

Con la victoria sobre River, Tigre cerró una jornada en la que logró quedarse con los tres puntos gracias a la aparición de Russo en el tramo final del partido.

Ahora, el equipo de Dabove tendrá rápidamente otro desafío. El miércoles desde las 19 recibirá a Montevideo City Torque de Uruguay por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

River, por su parte, jugará ese mismo día desde las 21:30 frente a Independiente de Santa Fe en Colombia, en el estadio Nemesio Camacho El Campín.

Síntesis

Torneo Clausura – Grupo B, fecha 4

Tigre 1 - River 0

Estadio: José Dellagiovanna, Victoria, partido de San Fernando, Buenos Aires.

Árbitro: Andrés Gariano.

VAR: Yamil Possi.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Joaquín Laso, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Elías Cabrera, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván o Lautaro Pereyra; Ángel Correa; Joaquín Freitas y Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Gol: segundo tiempo, 33m Ignacio Russo (T).

Cambio en el primer tiempo: 4m Gonzalo Martínez por Tiago Serrago (T).

Cambios en el segundo tiempo: 26m Nahuel Banegas por Federico Alvarez y Jalil Elías por Santiago González (T); 32m Joaquín Freitas por Rafael Santos Borré (R); 40m Santiago López por Juan Villalva y Jabes Saralegui por Nicolás Dubersarsky (T); Tomás Galván por Lautaro Pereyra (R).