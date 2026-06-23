El Municipio de Tigre expuso en Don Torcuato el alcance del programa Entramados: Ciudadanía Joven

La iniciativa municipal fue presentada en la Red Barrial de Don Torcuato y articula acciones con distintas áreas del Estado para acompañar a jóvenes de entre 14 y 21 años, promoviendo inclusión social, educativa y comunitaria.

El Municipio de Tigre presentó los alcances del programa "Entramados: Ciudadanía Joven" durante un encuentro de la Red Barrial de Don Torcuato, donde compartió el diagnóstico territorial y las estrategias de intervención destinadas a adolescentes y jóvenes que atraviesan situaciones de vulnerabilidad o conflicto con la ley penal.

La propuesta está orientada a personas de entre 14 y 21 años y tiene como objetivo promover procesos de inclusión social, educativa y comunitaria mediante acciones de acompañamiento integral que fortalezcan sus trayectorias de vida y amplíen sus oportunidades de desarrollo.

Durante la jornada, representantes del Gobierno local expusieron los principales ejes de trabajo del programa, que articula tareas junto a distintas áreas municipales, organismos de seguridad y el sistema de justicia para abordar de manera coordinada las problemáticas que afectan a las juventudes.

Desde una perspectiva centrada en la restitución de derechos y la justicia restaurativa, Entramados: Ciudadanía Joven impulsa intervenciones orientadas a generar condiciones que favorezcan la construcción de proyectos de vida, promoviendo la participación activa y el acceso a herramientas de contención y acompañamiento.

Trabajo articulado con instituciones

El encuentro también permitió reforzar los vínculos entre el Municipio y las organizaciones que integran la red comunitaria de Don Torcuato, un espacio de articulación que busca construir respuestas colectivas frente a las distintas demandas que atraviesan adolescentes y jóvenes del distrito.

A través de estos ámbitos de intercambio, el Gobierno local continúa impulsando el trabajo conjunto con instituciones y organizaciones de la comunidad con el propósito de garantizar derechos y fortalecer las redes de acompañamiento destinadas a las juventudes de Tigre.