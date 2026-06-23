Kicillof y representantes de la Unión Europea analizaron inversiones, tecnología y cooperación para la Provincia

El gobernador bonaerense encabezó un encuentro con representantes de 21 países europeos para abordar proyectos vinculados a tecnología, energía, producción, educación y comercio.

Axel Kicillof mantuvo este martes una reunión con el embajador de la Unión Europea, Erik Høeg, y representantes diplomáticos de 21 países miembros del bloque con el objetivo de profundizar las oportunidades de cooperación, comercio e inversiones para la provincia de Buenos Aires.

El encuentro se desarrolló en la embajada de la Unión Europea, en la Ciudad de Buenos Aires, y contó además con la participación del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín.

Durante la reunión, las partes analizaron posibles líneas de trabajo conjunto en sectores estratégicos vinculados con la ciencia y tecnología, la educación, la cultura y la producción, además de intercambiar perspectivas sobre el contexto internacional y la situación de América Latina.

Uno de los ejes centrales fue la necesidad de fortalecer los vínculos históricos entre Europa y Argentina como herramienta para impulsar el desarrollo económico y ampliar las oportunidades de cooperación entre ambas partes.

Cooperación tecnológica y transición energética

La agenda compartida también incluyó áreas consideradas prioritarias para el desarrollo bonaerense. En ese marco, se evaluaron alternativas de cooperación orientadas al financiamiento de proyectos vinculados con la transición energética, la soberanía digital, la inteligencia artificial y la articulación entre el sistema científico y el sector productivo.

La reunión se produjo en un contexto en el que la Unión Europea se consolidó durante 2025 como el principal inversor externo de la Argentina. Actualmente, más de 1.200 empresas europeas desarrollan actividades en sectores estratégicos como la industria, la energía, los agroalimentos, la minería y las telecomunicaciones.

Los países representados

Participaron embajadores y representantes diplomáticos de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania y Suecia.