San Isidro impulsa la campaña “Prevenir es cuidar” para reforzar la prevención de adicciones

La iniciativa “Prevenir es cuidar” incluye talleres, jornadas de concientización y espacios de acompañamiento para abordar consumos problemáticos, juego online y uso excesivo de pantallas en distintos sectores de la comunidad.

El Municipio de San Isidro puso en marcha la campaña "Prevenir es cuidar", una propuesta destinada a sensibilizar a la comunidad sobre los consumos problemáticos, promover hábitos saludables y difundir los dispositivos locales de orientación y acompañamiento.

La iniciativa es impulsada por la Dirección General de Adicciones, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Deportes, y contempla acciones preventivas durante todo el año. El abordaje incluye no solo el consumo de sustancias sino también problemáticas vinculadas al juego online y al uso excesivo de pantallas.

Las actividades comenzaron con la denominada "Semana de la Prevención", coordinada por el Equipo de Prevención municipal y el Centro de Primera Escucha El Hornero. Mediante dinámicas participativas y espacios de intercambio, la propuesta busca promover el debate comunitario y derribar mitos asociados a las adicciones.

La primera intervención preventiva y de promoción de la salud se realizó en el Espacio Papa Francisco, en articulación con el Operativo Frío.

Actividades previstas



Miércoles 24 de junio , de 9:30 a 12:30, jornada de sensibilización y promoción de la salud en la Unidad Móvil de Salud junto al Programa 1000 Días , en el espacio El Hornero (El Hornero 2180, Boulogne).

, de 9:30 a 12:30, jornada de sensibilización y promoción de la salud en la Unidad Móvil de Salud junto al , en el espacio (El Hornero 2180, Boulogne).

Viernes 26 de junio, de 10:00 a 13:00, se desarrollará una acción de visibilización y concientización en la vía pública en la Estación Boulogne, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.



Trabajo en escuelas y centros de salud

Como parte de la estrategia preventiva, el Municipio desarrolla talleres de sensibilización en escuelas secundarias del distrito con el objetivo de trabajar junto a los jóvenes en la toma de decisiones responsables frente a situaciones de presión social.

Además, se realizan encuentros específicos para embarazadas y puérperas en el Hospital Materno Infantil de San Isidro, orientados a informar sobre los riesgos asociados al consumo durante el embarazo y la lactancia desde una perspectiva no estigmatizante.

Durante el primer semestre también fueron capacitados empleados municipales en herramientas de primera escucha, en una tarea articulada con el área de Capital Humano.

Espacios de orientación y acompañamiento

Desde el Municipio recordaron que las personas que necesiten orientación, contención o un espacio de escucha para sí mismas o para familiares pueden acercarse al Centro de Primera Escucha El Hornero, ubicado en El Hornero 2180, Boulogne.

El espacio funciona de lunes a viernes de 9:00 a 16:00. También están disponibles el teléfono 11 4157-5021 y el correo electrónico elhornerocpe@sanisidro.gob.ar para consultas y acompañamiento.