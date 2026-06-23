El tráfico de documentos históricos en internet: recuperan piezas de San Martín y próceres valuadas en US$100 mil

La circulación de documentos históricos en plataformas de venta online volvió a quedar bajo la lupa judicial tras un operativo en la Ciudad de Buenos Aires que permitió retirar del mercado más de 200 piezas vinculadas a figuras centrales de la historia argentina, entre ellas el general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.
El caso se activó a partir de tareas de monitoreo sobre sitios de subastas y plataformas de compra y venta digital, donde se detectó la oferta de un lote compuesto por cartas, recortes periodísticos, libros y fotografías asociadas a instituciones del Estado nacional y provincial.
En ese contexto, la investigación derivó en la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de acciones orientadas a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.
Las piezas presentaban características materiales, tipografías, sellos y dataciones que, según los investigadores, las ubicarían dentro del alcance de la Ley N.º 15.930, vinculada a la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.
El lote había sido publicado en un sitio de acceso público con un valor inicial estimado en US$100 mil y estaba asociado a una casa de subastas ubicada en Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.
La detección derivó en la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, que ordenó una presentación con allanamiento en subsidio y el secuestro del material, trasladado posteriormente a una dependencia policial para su peritaje.