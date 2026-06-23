El tráfico de documentos históricos en internet: recuperan piezas de San Martín y próceres valuadas en US$100 mil

Más de 200 documentos históricos vinculados a San Martín, Rosas y otros próceres fueron retirados de una oferta en internet valuada en US$100 mil, en el marco de una investigación por tráfico de bienes culturales que derivó en un operativo en la Ciudad de Buenos Aires.

La circulación de documentos históricos en plataformas de venta online volvió a quedar bajo la lupa judicial tras un operativo en la Ciudad de Buenos Aires que permitió retirar del mercado más de 200 piezas vinculadas a figuras centrales de la historia argentina, entre ellas el general José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid.

El caso se activó a partir de tareas de monitoreo sobre sitios de subastas y plataformas de compra y venta digital, donde se detectó la oferta de un lote compuesto por cartas, recortes periodísticos, libros y fotografías asociadas a instituciones del Estado nacional y provincial.

En ese contexto, la investigación derivó en la intervención de la Policía Federal Argentina (PFA) y del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco de acciones orientadas a combatir el tráfico ilícito de bienes culturales.

Las piezas presentaban características materiales, tipografías, sellos y dataciones que, según los investigadores, las ubicarían dentro del alcance de la Ley N.º 15.930, vinculada a la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.

El lote había sido publicado en un sitio de acceso público con un valor inicial estimado en US$100 mil y estaba asociado a una casa de subastas ubicada en Rodríguez Peña al 1700, en la Ciudad de Buenos Aires.

La detección derivó en la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, que ordenó una presentación con allanamiento en subsidio y el secuestro del material, trasladado posteriormente a una dependencia policial para su peritaje.