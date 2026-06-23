Hospital Garrahan: el Gobierno afirmó que el 65% de la recaudación se destina al personal y rechazó denuncias gremiales

La administración nacional aseguró que la mayor parte de la recaudación generada por prestaciones y obras sociales se distribuye entre los trabajadores. Los gremios sostienen lo contrario y judicializaron el conflicto.

El Gobierno nacional defendió el actual sistema de distribución de recursos del Hospital Garrahan y aseguró que el 65% de la recaudación obtenida por prestaciones y obras sociales se destina al personal, en medio de una nueva escalada del conflicto con los sindicatos del centro pediátrico.

Según los datos difundidos por la administración libertaria, el esquema vigente garantiza que la mayor parte de los fondos generados por el hospital sea destinada a los trabajadores, mientras que el 35% restante se utiliza para el funcionamiento de la institución.

Desde el oficialismo señalaron además que la intención es incrementar la recaudación para avanzar hacia un esquema de reparto más equilibrado. "El objetivo es continuar incrementando la recaudación para volver a una distribución equilibrada de los fondos: 50% para el hospital y 50% para el personal asistencial", sostuvieron.

La discusión se reactivó luego de que el hospital alcanzara en mayo una recaudación extraordinaria de 7.000 millones de pesos en concepto de prestaciones y obras sociales. El Gobierno reconoció la cifra y afirmó que parte de esos recursos se distribuye entre los empleados.

"Actualmente, la recaudación destinada al personal representa aproximadamente 4.000 millones de pesos", indicaron desde la gestión nacional.

La posición oficial surgió en respuesta a las denuncias formuladas por los gremios que representan a los trabajadores del hospital. Fuentes sindicales sostuvieron que los ingresos extraordinarios obtenidos por el Garrahan deberían ser repartidos entre el personal y denunciaron que eso no está ocurriendo.

A partir de ese planteo, los sindicatos avanzaron con una presentación judicial para reclamar el acceso a esos recursos.

La disputa entre la administración nacional y los trabajadores del Hospital Garrahan se mantiene desde fines de 2023. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan impulsaron distintas medidas y denuncias vinculadas a presuntos ajustes y despidos en la institución.

En ese contexto, el Gobierno recordó que durante el año pasado se otorgaron bonos extraordinarios al personal, con vigencia hasta diciembre. Sin embargo, aseguró que, una vez finalizado ese esquema, se mantuvo el piso de fondos destinados a los trabajadores generado a partir de esos adicionales.

La administración libertaria también destacó la ejecución de obras en el hospital y un incremento salarial del 61% para el personal, medidas que, según sostuvo, permitieron desactivar buena parte de los conflictos registrados en el principal centro pediátrico del país.