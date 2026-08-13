Tren Mitre: el ramal Tigre estará interrumpido del 15 al 17 de agosto por obras

El servicio será interrumpido durante el fin de semana largo para ejecutar trabajos en puentes, alcantarillas, vías y tercer riel en distintos puntos de la traza.

El ramal Tigre de la línea Mitre no tendrá servicio entre el sábado 15 y el lunes 17 de agosto debido a una serie de trabajos de renovación de infraestructura que se ejecutarán en distintos puntos de la traza.

Durante esos tres días también habrá modificaciones en los otros ramales de la línea: los servicios a José León Suárez y Bartolomé Mitre circularán únicamente entre Belgrano R y sus respectivas cabeceras bonaerenses.

La interrupción del ramal Tigre permitirá concentrar varias intervenciones que, por su complejidad, no pueden realizarse durante los habituales cortes nocturnos. La ventana del fin de semana largo permitirá disponer de más tiempo de trabajo y avanzar simultáneamente en diferentes sectores.

Obras en Vicente López y San Fernando

Uno de los frentes estará ubicado en las inmediaciones de la estación Vicente López, donde se realizarán trabajos sobre puentes y alcantarillas.

Además, entre la avenida Dorrego y la estación Lisandro de la Torre se reemplazará el tercer riel eléctrico por uno de aluminio. Cerca de San Fernando, en tanto, está previsto el recambio de un aparato de vía.

Las intervenciones apuntan a mejorar la seguridad operativa y la confiabilidad del servicio, además de reducir futuras afectaciones en sectores donde las obras requieren una mayor disponibilidad de tiempo.

Los trabajos forman parte de las obras dispuestas en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

Una renovación que alcanza a todo el ramal

La interrupción se produce mientras continúa un plan de renovación integral del ramal Tigre, cuya infraestructura presenta rieles y durmientes con más de 40 años de antigüedad y un importante deterioro.

Hasta el momento fueron renovados integralmente 34 kilómetros de vías. También se intervino en 13 cuadros de estaciones, 21 pasos a nivel y seis puentes o alcantarillas.

El proyecto contempla completar la renovación de 40 kilómetros de vías y reemplazar 47 kilómetros de tercer riel. A eso se suman trabajos en 24 pasos a nivel, 22 cruces peatonales y 65 puentes o alcantarillas.

También está prevista la renovación de 23 aparatos de vía y el reemplazo de cuatro paragolpes en la estación Tigre.

En algunos sectores, el estado de la infraestructura obliga actualmente a que los trenes circulen a velocidad precautoria, una situación que puede generar demoras y cancelaciones. La renovación busca avanzar sobre esas condiciones y mejorar la confiabilidad de la operación.