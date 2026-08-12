Expo Real Estate Argentina puso a Miami en el centro del debate sobre las nuevas inversiones inmobiliarias

La primera jornada de Expo Real Estate Argentina reunió en Buenos Aires a referentes del mercado de Miami, que analizaron el crecimiento de la ciudad, el peso de los inversores argentinos y las zonas que podrían convertirse en nuevos polos de desarrollo.

La evolución del mercado inmobiliario de Miami y la necesidad de detectar los próximos polos de crecimiento fueron dos de los principales ejes de la primera jornada de Expo Real Estate Argentina, que reunió en Buenos Aires a desarrolladores, inversores y referentes del sector nacional e internacional.

El encuentro se realizó en el Hilton Buenos Aires y tuvo una fuerte presencia de especialistas vinculados al mercado del sur de Florida, uno de los destinos que mantiene una relación especialmente estrecha con los inversores argentinos.

Uno de los datos que explica esa conexión es la posición que ocupan actualmente los argentinos entre los compradores internacionales de propiedades en Miami: se encuentran en el segundo lugar, detrás de Colombia.

A ese interés se suma el desempeño reciente del mercado. En Miami-Dade, las operaciones de compraventa crecieron 7,9% interanual en mayo, hasta alcanzar las 2.064 transacciones. Se trató, además, del noveno mes consecutivo de crecimiento. En el segmento de propiedades de US$1 millón o más, las operaciones aumentaron 14,7%.

Miami dejó de ser solamente un destino inmobiliario

Durante la jornada, Edgardo Defortuna, fundador, presidente y CEO de Fortune International Group, puso el foco en la transformación que atravesó Miami durante los últimos años.

La ciudad amplió su perfil y pasó de estar asociada principalmente con las playas, el turismo y las compras a consolidarse como un hub internacional de negocios, inversión y lifestyle.

El crecimiento poblacional, el ingreso de capital extranjero y la aparición de nuevos proyectos residenciales también modificaron el perfil de los compradores.

Fortune International Group participa actualmente de desarrollos por alrededor de US$7.000 millones en el sur de Florida y registra ingresos anuales superiores a los US$4.000 millones.

En paralelo, también cambió lo que buscan los compradores internacionales. La ubicación continúa siendo relevante, pero ganaron peso los servicios, el bienestar, la gastronomía, los espacios de encuentro y las propuestas asociadas a una determinada forma de vivir.

Ese cambio también se refleja en la aparición de nuevos formatos, como las branded residences, que incorporan servicios y experiencias como parte de la propuesta inmobiliaria.

La clave está en detectar el próximo polo

La discusión sobre el futuro del mercado estuvo especialmente vinculada con una pregunta: dónde estarán las próximas oportunidades.

Craig Studnicky, CEO de Related Realty, planteó que una de las claves del negocio consiste en identificar las zonas que pueden transformarse antes de que se conviertan en los nuevos destinos de moda.

Con más de tres décadas de experiencia en el mercado del sur de Florida, Studnicky puso el acento en la necesidad de mirar más allá de los barrios que actualmente concentran la demanda.

El proceso de transformación de una zona puede estar acompañado por la llegada de nuevos desarrollos, restaurantes, servicios, propuestas culturales y espacios de encuentro. Esa combinación puede modificar el atractivo de un sector y generar nuevos polos de valor.

Para los inversores argentinos, que continúan entre los principales compradores internacionales, esa lectura adquiere particular importancia: la oportunidad no pasa únicamente por elegir una propiedad, sino también por identificar qué zonas pueden convertirse en los próximos destinos buscados.

Nuevos desarrollos vinculados al bienestar

Juan Carlos Tassara, socio de North Development y fundador de Grupo Edifica, abordó una lógica similar durante su presentación “La fórmula para ganar la carrera de los negocios”.

Su planteo estuvo centrado en detectar las transformaciones antes de que se conviertan en tendencias masivas. En el negocio inmobiliario, ingresar cuando un mercado ya está consolidado puede implicar encontrarse con valores diferentes a los existentes durante las primeras etapas de ese proceso.

El sur de Florida ofrece ejemplos de esta evolución. A los desarrollos tradicionales se incorporaron propuestas residenciales que combinan vivienda con conceptos vinculados al bienestar, el fitness, la gastronomía, el trabajo y los servicios personalizados.

Entre ellas se encuentra House of Wellness, el desarrollo que North Development impulsa en Brickell, con una propuesta residencial articulada alrededor del bienestar y amenities vinculados con fitness, spa, gastronomía y espacios de trabajo.

La primera jornada de Expo Real Estate Argentina dejó así planteado un escenario en el que Miami continúa expandiendo su mercado, mientras el desafío para los inversores pasa cada vez más por anticipar dónde aparecerán los próximos focos de demanda.

El encuentro continuará mañana con su segunda jornada, que reunirá nuevamente a referentes del mercado argentino e internacional para analizar oportunidades de inversión, tendencias y escenarios para el negocio inmobiliario.