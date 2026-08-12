San Martín lanzó el Camino de la Reconquista junto a Tigre, San Isidro y Vicente López

El nuevo circuito histórico y cultural conecta sitios de San Martín, Tigre, San Isidro y Vicente López vinculados con la resistencia durante las invasiones inglesas. Los recorridos comienzan los jueves desde la Plaza Central.

A 220 años de la recuperación de Buenos Aires durante las invasiones inglesas, San Martín, junto a Tigre, San Isidro y Vicente López, puso en marcha el Camino de la Reconquista, un recorrido histórico, turístico y cultural que conecta distintos lugares del Conurbano vinculados con aquella gesta.

La propuesta busca recuperar el papel que tuvieron estos territorios y sus habitantes en la resistencia y acercar ese patrimonio histórico a vecinos y visitantes mediante un circuito guiado por especialistas.

Un recorrido que conecta cuatro municipios

El lanzamiento se realizó en la Chacra Pueyrredón, en Villa Ballester, donde se firmó el convenio que dio inicio al programa. Participaron el intendente Fernando Moreira, los jefes comunales de Tigre, Julio Zamora, y San Isidro, Ramón Lanús, y el secretario de Gobierno de Vicente López, Enio Vittorini.

También estuvieron presentes la impulsora del programa, Nancy Capelloni; el presidente del Concejo Deliberante, Diego Perrella; y autoridades municipales y regionales.

El circuito comienza en Los Caseríos de Perdriel, dentro de la Chacra Pueyrredón, y continúa por la Chacra de la Familia Márquez, en Villa Adelina; la Plaza D. M. Cazón y el Museo de la Reconquista, en Tigre; la Plaza de San Isidro y la Plaza Adolfo Vienni, en Vicente López.

Durante la presentación, Moreira planteó la importancia de recuperar ese episodio desde una mirada vinculada con la participación de la comunidad.

“El Camino de la Reconquista es un episodio clave, no siempre relatado ni profundizado por los manuales o los libros de historia”, expresó el intendente, quien agregó: “en un contexto donde la cohesión social resulta indispensable, rescatar la memoria de esta hazaña colectiva, fruto del esfuerzo conjunto de vecinos, campesinos y criollos, cobra un significado mucho mayor”.

La mirada de los intendentes

Julio Zamora también puso el foco en el protagonismo de la población durante aquellos acontecimientos.

“El protagonismo popular a la hora de recuperar nuestra patria es el hilo conductor que marca esta gesta, que fue el comienzo de algo que culminó en la Revolución de Mayo, y que Fernando tuvo la delicadeza de venir a cada uno de los Municipios a explicarnos cuál era el objetivo y cuáles eran las intenciones para realizar este acto”, afirmó.

Por su parte, Ramón Lanús destacó la posibilidad de desarrollar iniciativas comunes entre gobiernos locales pese a las diferencias políticas.

“Más allá de las diferencias políticas, muchos de nuestros desafíos tienen que ver con una mirada conjunta de todos los Municipios del conurbano, y esta es una iniciativa que va en esa línea”, señaló.

En representación de Vicente López, Enio Vittorini sostuvo que el municipio se incorporó a la propuesta desde el comienzo: “cuando recibimos esta propuesta, Soledad Martínez se sumó muy entusiasmada desde el primer momento, sabiendo que se puede hacer un gran trabajo juntos”.

Durante el encuentro también se entregaron reconocimientos a los historiadores que participaron del programa. Moreira agradeció especialmente el trabajo de historiadores, directores de museos, arquitectos y guías de turismo que intervinieron en el armado del circuito.

“Quiero agradecer especialmente a historiadores, directores de museos, arquitectos y guías de turismo, personas que sin importar el signo político trabajaron intensamente para que hoy podamos compartir esta actividad que nos hermana”, concluyó el intendente.

Los recorridos se realizan todos los jueves a las 9 desde la Plaza Central. Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del formulario habilitado por el Municipio de San Martín.