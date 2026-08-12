Parque Industrial de San Fernando: Andreotti destacó el avance de las obras y la llegada de nuevas PyMES

El predio de 42 hectáreas ya atraviesa una nueva etapa de obras con infraestructura, servicios, forestación y luminarias. El Municipio busca generar las condiciones para la radicación de nuevas PyMES.

El Parque Industrial de San Fernando avanza con los trabajos de infraestructura previstos para el predio de 42 hectáreas, donde se proyecta la instalación de nuevas PyMES y la generación de puestos de trabajo. El intendente Juan Andreotti recorrió las obras y destacó el avance de los servicios, la forestación y la instalación de luminarias.

La obra había comenzado hace aproximadamente un año con el movimiento de suelos, una etapa que, según explicó el jefe comunal, presentó dificultades debido a la altura del terreno. Actualmente, los trabajos se concentran en la infraestructura necesaria para el funcionamiento del futuro parque.

Durante la recorrida, Andreotti señaló que el proyecto apunta a ampliar las posibilidades de radicación de empresas en el distrito.

“Vinimos a ver los avances de la obra del Parque Industrial; más allá de la situación de nuestro país, seguimos apostando a generar lugares para que nuevas PyMES se instalen en nuestra ciudad, demandando miles de puestos de trabajo”.

Infraestructura, servicios y forestación

El predio, que combina participación pública y privada, contará con distintos servicios e instalaciones destinados a acompañar la llegada de empresas.

“Esta obra comenzó hace un año con el movimiento de suelos, que fue muy complejo por la altura que tenía el terreno; hoy estamos realizando la obra de infraestructura, los servicios de agua y también la forestación e instalación de luminarias”.

El desarrollo ocupa 42 hectáreas y, de acuerdo con lo expresado por el Municipio, tendrá capacidad para recibir a cientos de PyMES.

Andreotti planteó además que el nuevo espacio tendrá un peso significativo en la estructura laboral de San Fernando, detrás del comercio como principal fuente de empleo.

“Este Parque Industrial brindará la posibilidad de instalarse a cientos de PyMES. Son 42 hectáreas que compartimos entre lo público y lo privado. Es una obra que cambiará la calidad de vida de los vecinos de San Fernando, porque será el segundo empleador de nuestra ciudad: primero son los centros comerciales, el comercio chico, el comercio de a pie, y luego este Parque”.

El intendente también anticipó que, ante la proximidad de la inauguración, se difundirá información destinada a las empresas interesadas en radicarse en el predio.

“Hoy, con la certeza de la pronta inauguración, vamos a dar información para que toda PyME que quiera radicarse aquí pueda hacerlo”, concluyó Andreotti.