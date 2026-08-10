Will Der cerró su planta de General Pacheco y dejó a 120 trabajadores en la incertidumbre

El cierre de la planta de Will Der en General Pacheco, partido de Tigre, dejó a unos 120 trabajadores frente a un escenario de incertidumbre laboral. La empresa comunicó que se encuentran “suspendidos”, mientras los empleados reclaman el pago de salarios, vacaciones e indemnizaciones.

La planta de Will Der en General Pacheco, partido de Tigre, dejó de operar y unos 120 trabajadores se encontraron con los accesos bloqueados cuando llegaron a la fábrica al comienzo de la semana. La empresa no emitió hasta el momento los telegramas de despido y comunicó a sus empleados que se encuentran “suspendidos”, mientras se aguardan definiciones sobre su situación laboral.

Los trabajadores se presentaron en el portón de ingreso y encontraron personal de seguridad privada que les impidió entrar a las instalaciones. Según relataron, la dirección había realizado el viernes anterior una reunión en la que comunicó informalmente el cierre definitivo de la planta y pidió al personal que no concurriera.

Sin embargo, la comunicación formal del cierre no se concretó en los términos esperados por los empleados. El sábado, los trabajadores recibieron un mensaje de WhatsApp firmado por la representación legal de Will Der, en el que se indicaba que no estaban desvinculados sino «suspendidos» y se anticipaba que habría contactos individuales para negociar eventuales salidas acordadas.

El reclamo de los trabajadores

La falta de precisiones sobre el futuro laboral y el pago de las obligaciones pendientes generó malestar entre los empleados.

«Hoy llegamos, la entrada estaba cerrada y con gente de seguridad adentro. Nos dijeron que no teníamos autorización para entrar», relató Mirta, una operaria con cuatro años de antigüedad.

Otros trabajadores señalaron que existen deudas vinculadas con salarios y vacaciones. «Hay gente que todavía le están debiendo vacaciones. Queremos que nos den la plata que nos corresponde», afirmó Verónica, una de las afectadas, en diálogo con C5N.

La situación también involucra a empleados que se encontraban de licencia anual y que, al intentar regresar a sus puestos, fueron informados sobre el cese de actividades.

Los trabajadores cuestionaron además la falta de interlocutores de la empresa para definir cómo se liquidarán los haberes y señalaron que Will Der tampoco realizó las notificaciones correspondientes a los gremios de la actividad.

Ante la paralización de la planta y el cierre de los accesos, los empleados permanecen en estado de asamblea y esperan la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para encauzar el reclamo por las indemnizaciones que consideran correspondientes.

El cierre de otra planta de Will Der en Las Flores

La situación de General Pacheco se suma al cierre del establecimiento que la empresa tenía en Las Flores, donde más de 20 familias quedaron afectadas por la pérdida de sus puestos de trabajo.

La planta ubicada en el Sector Industrial Planificado, a la vera de la Ruta Nacional 3, había atravesado un proceso progresivo de reducción de personal. De contar con más de 100 operarios a fines de 2023, la dotación se había reducido antes del cierre.

El cierre definitivo fue confirmado por el secretario de Producción de Las Flores, Cristian Chiodini, luego de una reunión que mantuvo junto al intendente Fabián Blanstein con directivos y delegados de la compañía.

“Es un cierre definitivo, no hay vuelta atrás. No es algo que sucede en Las Flores. Anoche el directorio decidió dejar de operar y decidieron no extender la agonía. Asumieron el compromiso de pago de la indemnización”, explicó Chiodini.

Desde el municipio señalaron además la importancia que había tenido la planta para la localidad, entre otros aspectos por la confección de prendas de alta calidad destinadas a representaciones olímpicas nacionales.

Chiodini relacionó el cierre con la situación que atraviesa la industria textil y apuntó contra el modelo económico nacional. “En el modelo económico del gobierno nacional, la industria textil es la más desfavorecida”, sostuvo.

Según el funcionario, la retracción del consumo interno, el incremento de los costos operativos y la apertura de las importaciones afectaron la rentabilidad de las pequeñas y medianas empresas industriales.