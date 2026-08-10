La inflación golpeó a los jubilados porteños y profundizó la pérdida de ingresos

Los haberes jubilatorios aumentaron 2,1% frente a una inflación porteña del 2,9%. Para quienes cobran la mínima con bono, la pérdida de poder adquisitivo fue todavía mayor.

Los jubilados de la Ciudad de Buenos Aires perdieron poder adquisitivo durante julio, luego de que sus haberes aumentaran por debajo de la inflación registrada en el distrito. Mientras los precios subieron 2,9%, las jubilaciones tuvieron una actualización del 2,1%.

La diferencia implicó una pérdida de 0,8 puntos porcentuales de poder de compra para los jubilados porteños durante el mes.

El impacto fue mayor entre quienes perciben la jubilación mínima y reciben el bono extraordinario, que permanece congelado en $70.000. En este caso, el ingreso total alcanzó en julio los $481.989, con un incremento efectivo de bolsillo del 1,8%.

De acuerdo con datos constatados por Agencia Noticias Argentinas, ese aumento quedó 1,1 punto porcentual por debajo de la inflación de la Ciudad.

Alimentos, salud y vivienda, por encima del aumento

La pérdida de poder adquisitivo también se observa al comparar la evolución de los haberes con algunos de los principales gastos de los jubilados que cobran la mínima.

Durante julio, los alimentos aumentaron 1,9%, mientras que los gastos vinculados con la salud subieron 2,4% y el mantenimiento de la vivienda tuvo una variación del 2,7%.

De esta manera, el incremento de los ingresos quedó por debajo de los aumentos registrados en varios de los rubros que forman parte del consumo cotidiano de este sector.

El congelamiento del bono en $70.000 profundiza además la pérdida de poder adquisitivo de quienes dependen de ese complemento para alcanzar sus ingresos mensuales.

El deterioro de los ingresos jubilatorios también tiene un efecto sobre el consumo en la Ciudad de Buenos Aires, ya que este segmento de la población destina prácticamente la totalidad de sus recursos a la compra de bienes e insumos básicos.