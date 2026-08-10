Fuerza Tigre presentó un proyecto para ordenar el cableado aéreo en todo Tigre

La iniciativa presentada por Fuerza Tigre plantea un registro obligatorio de empresas, un mapa digital de las redes, el retiro de instalaciones en desuso y un sistema para que los vecinos denuncien cables o postes peligrosos.

Fuerza Tigre presentó en el Concejo Deliberante un proyecto para ordenar el tendido de cables aéreos en todo el distrito y avanzar progresivamente hacia el soterramiento de las redes. La iniciativa propone identificar las instalaciones existentes, retirar los cables fuera de servicio y crear un mapa digital que permita conocer qué infraestructura hay y qué empresa es responsable de cada tendido.

El proyecto plantea la creación de un Programa de Ordenamiento y Gestión Integral del Cableado Aéreo, a partir de una problemática visible en distintos barrios de Tigre: postes saturados, cables abandonados, tendidos superpuestos e instalaciones que no están identificadas.

La propuesta también contempla un registro obligatorio de las empresas prestatarias. Cada compañía deberá identificar sus tendidos, retirar los cables que ya no estén en funcionamiento y corregir aquellas instalaciones que representen un riesgo.

En caso de incumplimiento, el Municipio podrá realizar los trabajos necesarios y trasladar el costo a las empresas responsables.

Qué propone el proyecto para ordenar las redes

La iniciativa establece además zonas prioritarias para el ordenamiento, entre ellas escuelas, hospitales, centros comerciales, accesos, plazas y sectores considerados de mayor riesgo.

Como parte de una estrategia de largo plazo, el proyecto plantea avanzar gradualmente hacia el soterramiento del cableado, con especial atención en nuevas urbanizaciones y grandes obras.

Otro de los puntos incluidos es la creación de un sistema de reclamos para los vecinos. A través de esta herramienta podrán fotografiar y denunciar cables o postes peligrosos y consultar online el estado de cada reclamo hasta su resolución.

“Nos acostumbramos a vivir rodeados de cables como si fuera inevitable. Ordenarlos también es pensar la ciudad que queremos. Tigre puede ser más lindo, más seguro y estar mejor planificado”, señaló Sebastián Rovira, presidente del bloque Fuerza Tigre.

El concejal sostuvo además que el objetivo de la iniciativa excede el retiro de instalaciones abandonadas.

“No se trata solamente de sacar cables. Se trata de dejar de improvisar y empezar a planificar Tigre a largo plazo”, concluyó Rovira.