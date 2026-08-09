Docentes bonaerenses vuelven a parar y cuestionan la política salarial de Kicillof

La Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires convocó a un paro para el 12 y 13 de agosto y cuestionó el actual esquema de negociación salarial. La organización sostiene que la Provincia tiene recursos para avanzar con una recomposición de los ingresos docentes.

La docencia bonaerense volverá a realizar un paro el 12 y 13 de agosto, según anunció la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires, que cuestionó la política salarial del gobierno de Axel Kicillof y reclamó modificar el esquema de negociación paritaria.

La organización sindical sostiene que los ingresos actuales no alcanzan para afrontar gastos básicos como alquiler, alimentos, vestimenta y servicios, además de los niveles de endeudamiento que, según plantea, atraviesan los trabajadores de la educación.

“La docencia en la provincia de Buenos Aires paramos y marchamos el 12 y 13 de agosto buscando que el gobierno provincial reconozca que en la docencia el sueldo no alcanza”, señaló la Asociación.

El planteo central del sindicato es que la discusión salarial no debería partir de los porcentajes de inflación aplicados sobre ingresos que ya consideran insuficientes. En ese sentido, propone modificar la lógica de las paritarias y tomar como referencia las necesidades concretas de los trabajadores de la educación.

El cuestionamiento al esquema salarial

La Asociación de Maestrxs sostiene que la discusión debería comenzar sobre la base de un salario que permita cubrir las necesidades de los docentes y no sobre incrementos porcentuales aplicados a remuneraciones que, según su diagnóstico, ya se encuentran por debajo de ese nivel.

“Que lo lógica actual de negociación salarial está caduca, dado que si siempre partimos de salarios de pobreza ningún porcentaje inflacionario nos sacará de la pobreza e indigencia”, afirmó la organización.

Como ejemplo, el sindicato señaló que durante agosto de 2026 el salario inicial de una docente de Maternal, Inicial o Primaria se ubica en $862.401,40, mientras que el de un profesor o profesora es de $554.630.

A partir de esos valores, la entidad cuestionó el reconocimiento económico que recibe el trabajo docente y sostuvo que el problema no se limita al último incremento salarial, sino que forma parte de un atraso que, según su posición, se arrastra durante toda la gestión de Kicillof.

La Asociación también detalló la composición del aumento correspondiente a agosto: $16.341 al salario básico y $6.630 al código 455, un concepto que, de acuerdo con la organización, tiene descuentos de ley pero no integra el salario básico y se cobra hasta por dos cargos.

En el caso del incentivo docente de $30.000, la entidad decidió no incorporarlo al cálculo del salario porque sostiene que se trata de un pago “en negro” y cuestiona que no tenga impacto sobre otros componentes de la remuneración.

“El salario docente se debe pagar en blanco para dignificar nuestro trabajo y para que nuestra obra social (IOMA) y nuestra Jubilación (IPS) no sigan perdiendo”, expresó la organización.

La discusión sobre los recursos de la Provincia

Otro de los ejes del planteo sindical es la situación fiscal de la Provincia de Buenos Aires.

La Asociación sostiene que el gobierno provincial atribuye parte de las restricciones financieras a la disputa que mantiene con la administración de Javier Milei por la coparticipación federal, pero considera que esa explicación no alcanza para justificar el nivel de los salarios docentes.

En ese sentido, la organización afirma que desde hace un año analiza la estructura tributaria bonaerense y sostiene que existen recursos para avanzar en una recomposición salarial.

El sindicato también menciona declaraciones del ministro de Economía bonaerense, Pablo López, sobre la existencia de un superávit fiscal provincial.

“Pablo López, cuando lo escuchamos hablar de la situación económica, siempre hace referencia a la crisis y caída de recaudación de la estructura tributaria nacional, pero no hace referencia a la de la provincia, que a pesar de la crisis, como él bien dice, sostiene un superávit fiscal provincial”, planteó la Asociación.

La organización utiliza además el cumplimiento de los pagos de la deuda pública provincial como parte de su argumentación para reclamar que una mayor proporción de los recursos sea destinada a los salarios docentes.

Reclamo por una nueva lógica de paritaria

Para la Asociación de Maestrxs, el problema excede la discusión del aumento correspondiente a agosto. El sindicato reclama una modificación del mecanismo mediante el cual se negocian los salarios y cuestiona el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Kicillof y los gremios que integran el frente sindical.

“Urge modificar la lógica de la paritaria salarial docente, porque si no nos seguimos empobreciéndonos”, sostuvo la organización.

El planteo apunta a que la recomposición salarial permita recuperar el valor del trabajo docente y alcance los principios que, según la entidad, establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.

La Asociación también busca posicionarse como una alternativa dentro de la representación sindical docente bonaerense y afirma que reúne a trabajadores que cuestionan el acuerdo firmado entre el gobierno provincial y otros gremios.

“La Asociación de Maestros es la expresión que la inmensa mayoría de la docencia bonaerense comenzó a construir: una nueva representación sindical en la provincia de Buenos Aires con más trabajadorxs de la educación”, expresó.

Con el paro del 12 y 13 de agosto, la organización buscará llevar nuevamente al centro de la discusión el nivel de los salarios docentes y el destino de los recursos de la Provincia.

“En una provincia rica, con una estructura provincial superavitaria, la docencia bonaerense exige una distribución equitativa de la riqueza existente en el territorio bonaerense”, concluyó la Asociación de Maestrxs de la provincia de Buenos Aires.