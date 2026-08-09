Malvinas Argentinas: más de 150 mil personas participaron de los festejos por el Día de la Niñez

Malvinas Argentinas cerró un fin de semana de actividades gratuitas para las familias, con propuestas recreativas, culturales y educativas y espectáculos para todas las edades.

Más de 150 mil personas participaron durante el fin de semana de los festejos por el Día de la Niñez organizados por el Municipio de Malvinas Argentinas, en dos jornadas consecutivas con entrada libre y gratuita para las familias del distrito y de la región.

La propuesta reunió actividades recreativas, culturales y educativas destinadas a las infancias y a personas de todas las edades. El cierre estuvo marcado por espectáculos y una amplia variedad de espacios distribuidos en el predio municipal.

Entre las propuestas se encontraron la Plaza Blanda, inflables, pista de autos, Parque Mágico, kermesse, Planetario Móvil, talleres culturales y feria de artesanos locales. También hubo espectáculos de Shambala Circo, acrobacias en trapecio, juegos de construcción y actividades vinculadas al cuidado del ambiente.

Las propuestas educativas incluyeron un Planetario temático, un Ecopunto de reciclaje y una experiencia de realidad virtual sobre la flora y fauna de Malvinas Argentinas.

Dos jornadas de actividades y espectáculos

El sábado tuvo como cierre el espectáculo de las Guerreras Doradas, con música, magia y un mensaje inspirador. El domingo, en tanto, fue el turno de La Granja de Zenón, que presentó una propuesta con canciones, juegos y sorpresas para las familias.

El intendente Leo Nardini recorrió durante las dos jornadas los distintos espacios del predio y compartió las actividades con los chicos y sus familias.

Durante su recorrida, el jefe comunal destacó la continuidad de la iniciativa y su carácter gratuito.

“Son 10 años de sostener una política pública en nuestro municipio, con los valores de compartir en familia y garantizar que los chicos en su día sean todos iguales, disfrutando de espacios de actividad física y recreación. En un momento económico difícil, este evento es sin costo para las familias, porque es una inversión del Estado que hacemos con mucho corazón y el trabajo de todas las áreas”.

La celebración forma parte de una iniciativa que el Municipio sostiene desde 2016 con jornadas abiertas y gratuitas durante el Día de la Niñez.

Nardini también vinculó esa continuidad con otras actividades que desarrolla junto a las familias y las instituciones del distrito.

“Muchos nenes me conocen de las promesas a la bandera y de lo cotidiano, de estar ahí, de ir a las escuelas, de recorrer, de compartir los días del niño. Todo eso es política pública. Todo eso es lo que tratamos de construir con mucho corazón acá en Malvinas Argentinas, y más en estos momentos difíciles, seguimos adelante con propuestas de esparcimiento y recreación para la familia”.

De acuerdo con el Municipio, la continuidad de estos festejos apunta a garantizar cada año el acceso gratuito de las familias a propuestas culturales y recreativas, integrando actividades de recreación, educación y cultura en torno a las infancias.