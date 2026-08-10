Compromiso Urbano con Tigre entregó más de 600 diplomas de formación en oficicios

La organización fundada por Malena Galmarini ya alcanzó a más de 4.000 personas con sus propuestas de formación en distintas localidades de Tigre y anunció nuevas capacitaciones para el segundo semestre.

Más de 600 vecinos de Tigre recibieron sus diplomas luego de completar distintas capacitaciones impulsadas por Compromiso Urbano con Tigre, organización fundada por Malena Galmarini. La entidad, que ya alcanzó a más de 4.000 personas con sus propuestas de formación, anunció además una nueva oferta para el segundo semestre que incluirá cursos vinculados con Inteligencia Artificial.

La entrega de certificados se realizó este viernes en la Unión Vecinal Pacheco Sur, donde estudiantes, familias, docentes y referentes comunitarios participaron del cierre de los trayectos formativos desarrollados durante los últimos meses.

Las capacitaciones se desarrollaron en distintos puntos del distrito, entre ellos General Pacheco, Benavídez, Tigre Centro, Dique Luján y Don Torcuato, utilizando instituciones y espacios comunitarios como sedes próximas a los vecinos.

Oficios, herramientas digitales y formación para el trabajo

La propuesta incluyó cursos vinculados con diferentes áreas de formación profesional. A través del Centro de Formación Profesional, se dictaron Pensamiento Computacional, Diseño de Página Web, Programación Web, Marketing Digital, Inglés para Turismo II, Liquidación de Impuestos y formación Contable.

La oferta también incorporó capacitaciones de Alfabetización Digital, Educación Financiera, Club de Radio, Electricidad I, Maquillaje Social, RCP y Primeros Auxilios, RCP para mascotas, limpieza y mantenimiento y cuidado de cajas automáticas, entre otras.

Desde la organización plantearon que el objetivo de las propuestas es acercar herramientas para el trabajo, el desarrollo personal y los emprendimientos, además de generar espacios de encuentro entre vecinos.

En ese sentido, remarcaron que los cursos fueron construyendo vínculos entre personas de distintas edades que comparten experiencias durante las instancias de formación.

Inteligencia Artificial, una de las novedades para el segundo semestre

La nueva etapa de capacitaciones tendrá entre sus principales novedades la incorporación de contenidos vinculados con Inteligencia Artificial y otras herramientas relacionadas con las nuevas tecnologías.

La ampliación de la oferta apunta a combinar formación en oficios, herramientas digitales, conocimientos para emprender y propuestas vinculadas con las transformaciones del mundo laboral y productivo.

Desde Compromiso Urbano con Tigre señalaron que durante el segundo semestre continuarán incorporando nuevas temáticas y extendiendo las propuestas hacia más localidades del distrito.

De esta manera, con los más de 600 diplomas entregados esta semana, la organización alcanzó a más de 4.000 vecinos que participaron de sus distintas instancias de formación.

En la jornada participaron Mayra Mariani, presidenta de Compromiso Urbano con Tigre; Emiliano Gordin, vicepresidente de la organización; Iván Thisted, director del Centro de Formación Profesional N° 408; Adrián Gastaldi, presidente de la Unión Vecinal Pacheco Sur; Gloria Zingoni, jefa distrital de Educación; autoridades de la Universidad Nacional del Delta y los concejales de Fuerza Tigre Sebastián Rovira, Mariela Lomez, Mercedes García y Luis Samyn Ducó.