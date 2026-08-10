Tigre: abrieron la inscripción al Club de Robótica para jóvenes de 11 a 18 años en el CUT

La propuesta está destinada a jóvenes de 11 a 18 años y ofrece actividades prácticas de robótica, programación, Inteligencia Artificial y fabricación digital. En el CUT habrá clases todos los sábados de agosto.

Tigre abrió la inscripción al Club de Robótica para jóvenes de entre 11 y 18 años, una propuesta que combina actividades prácticas de robótica, programación, Inteligencia Artificial y fabricación digital. En el Centro Universitario Tigre (CUT), las clases se dictarán todos los sábados de agosto de 9 a 12.

La iniciativa forma parte de la Escuela Municipal de Tecnología y Robótica, inaugurada en marzo de 2026 en el CUT, que cuenta con un laboratorio equipado para desarrollar las distintas actividades.

Además del Centro Universitario Tigre, el Club de Robótica tiene sedes distribuidas en diferentes puntos del distrito.

Dónde funciona el Club de Robótica

Las propuestas se desarrollan en el Centro Universitario de Tigre, la Biblioteca Maestra “Teresita Cepeda” de Rincón de Milberg, la Biblioteca Popular de “Sarmiento” del centro de la ciudad, el Rotary Club de General Pacheco y el Club de Leones de Benavídez.

En el CUT, la actividad se concentrará durante agosto los días sábados, de 9 a 12.

La propuesta busca acercar a adolescentes al mundo de la tecnología mediante dinámicas educativas y experiencias prácticas vinculadas con distintas áreas de la innovación.

Cómo inscribirse

Para participar de las actividades en el Centro Universitario Tigre, los interesados deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el Municipio.

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