Vecinos de Tigre Centro participaron de un encuentro con Defensa Civil por el fenómeno de El Niño

Vecinos de Tigre Centro participaron de una reunión con Defensa Civil, donde conocieron las previsiones para los próximos meses, las medidas de prevención y cómo actuar ante una eventual emergencia.

Tigre comenzó a reforzar las medidas de prevención ante el fenómeno de El Niño, con un encuentro entre vecinos y Defensa Civil en el que se analizaron las condiciones previstas para los próximos meses y la posibilidad de tormentas intensas y crecidas de los ríos Reconquista y Luján.

La reunión se realizó este lunes 10 de agosto en Tigre Centro y fue organizada por la Delegación municipal junto a Defensa Civil y la Delegación de Tigre Norte. El encuentro permitió a los vecinos conocer las previsiones y plantear dudas sobre cómo actuar frente a eventuales situaciones de emergencia.

Según se explicó durante la jornada, se espera un período con mayor presencia de tormentas intensas y un posible incremento del caudal de los ríos. También se analizó el escenario que podría generarse si esas condiciones coinciden con una sudestada.

De acuerdo con lo informado por Defensa Civil, el fenómeno comenzó antes de lo habitual y sus efectos podrían extenderse hasta marzo.

Uno de los principales ejes de la charla estuvo puesto en las medidas que pueden tomar los vecinos para reducir los riesgos.

Entre las recomendaciones se destacó la necesidad de mantenerse informados mediante fuentes oficiales como el Servicio Meteorológico Nacional, Alerta Tigre y los canales del Municipio.

También se pidió respetar los días y horarios establecidos para la recolección de residuos, con el objetivo de evitar que los desagües puedan quedar obstruidos durante lluvias fuertes.

Otro de los puntos planteados fue la importancia de contar con un plan familiar que permita definir cómo actuar ante una eventual crecida o emergencia.

Durante el encuentro, Defensa Civil explicó además cómo se organiza la respuesta del distrito frente a situaciones meteorológicas adversas.

Los operativos contemplan el trabajo coordinado de Defensa Civil, Bomberos, el Centro de Operaciones Tigre (COT), el Sistema de Emergencias Tigre (SET) y las delegaciones municipales.

En caso de que sea necesaria una evacuación, se informó que el Microestadio de la UTN está previsto como centro para recibir a los vecinos afectados.

Desde la organización del encuentro remarcaron además la importancia de mantener un contacto directo con la comunidad y consultar información oficial ante situaciones meteorológicas adversas, especialmente para evitar la circulación de alertas o datos que no hayan sido verificados.