Julio Zamora inauguró obras en la Secundaria N° 21 de Benavídez y destacó más de 40 proyectos educativos en Tigre

La escuela fue remodelada por el Municipio de Tigre con tres aulas renovadas, un espacio para educación física y otro para el centro de estudiantes. La obra beneficia a más de 600 alumnos.

La Escuela Secundaria N° 21 de Benavídez incorporó nuevos espacios luego de una remodelación ejecutada por el Municipio de Tigre. Los trabajos incluyeron la renovación integral de tres aulas y la creación de sectores destinados a educación física y al centro de estudiantes, con una obra que alcanza a una comunidad educativa de más de 600 alumnos.

La inauguración fue encabezada por el intendente Julio Zamora y la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quienes participaron del acto junto a autoridades, docentes, alumnos y representantes de la comunidad educativa.

Durante la jornada, Zamora puso el acento en la continuidad de las obras vinculadas con la educación en el distrito. “La educación en Tigre sigue creciendo, estamos ejecutando más de 40 obras en todo el territorio”, afirmó.

El nuevo espacio para el centro de estudiantes también fue señalado como uno de los puntos relevantes de la intervención. “Es importante que haya un espacio para el debate de los alumnos, como lo es el centro de estudiantes. Estamos dando un lugar para la consolidación de la democracia, generación de propuestas y resolución de inquietudes. Debemos seguir trabajando en proyectos por una educación pública mejor”, sostuvo el intendente.

Tres aulas renovadas y nuevos espacios

La intervención contempló la remodelación integral de tres aulas y la formación de un espacio destinado a educación física. Además, la escuela cuenta ahora con un salón específico para el funcionamiento del centro de estudiantes.

Gisela Zamora destacó el trabajo realizado por los integrantes de la cooperativa que participaron de la obra de manera voluntaria. “Es importante destacar el trabajo de los integrantes de la cooperativa que hacen todo de manera voluntaria. Esta obra permite ampliar la matrícula, la educación es la herramienta para cualquier comunidad que quiere crecer”, señaló.

La actividad se realizó durante el mediodía y comenzó con el ingreso de las banderas nacional y provincial y la entonación del Himno Argentino. Luego, la directora Julia Almenares y el intendente brindaron sus discursos y remarcaron la importancia de los trabajos realizados en la escuela.

Al finalizar, Almenares valoró el acompañamiento del Municipio durante el proceso. “Siempre tuvimos muy buena respuesta por parte del Municipio, sus autoridades recorren habitualmente la escuela y escuchan nuestras propuestas. Es importante esto para que podamos seguir avanzando”, expresó.

El cierre de la jornada estuvo marcado por el corte de cinta junto a la comunidad educativa, el descubrimiento de una placa alusiva y la plantación de un lapacho.