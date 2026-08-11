San Martín retiró más de 35 toneladas de residuos durante un operativo de limpieza en Carcova

Más de 150 personas participaron del operativo realizado en Plaza Combet, la Biblioteca Popular Carcova y la Escuela Primaria 51. También se intervinieron luminarias, sumideros y espacios verdes.

Más de 35 toneladas de residuos fueron retiradas durante un operativo integral realizado en Carcova, donde también se levantaron una decena de autos abandonados y se realizaron trabajos de mantenimiento sobre calles, luminarias, sumideros y espacios verdes.

La intervención se concentró en Plaza Combet, en Aguado y Paso de la Patria, y en los alrededores de la Biblioteca Popular Carcova y la Escuela Primaria 51. Participaron más de 150 personas entre trabajadores municipales, integrantes de cooperativas, instituciones, organizaciones barriales y vecinos.

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, estuvo presente durante la jornada y destacó la participación comunitaria en las tareas. “Seguimos trabajando junto a todos los dispositivos municipales, cooperativas y grupos de vecinos y vecinas de cada barrio para erradicar basurales, porque creemos que mejorar los espacios públicos es una tarea de todas y todos”, afirmó.

Y agregó: “San Martín hace su parte y la comunidad con su compromiso, la suya”.

Residuos, vehículos abandonados y mejoras en el barrio

El operativo fue coordinado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos junto con las áreas de Tránsito y Defensa Civil, además de instituciones y organizaciones barriales.

Durante las tareas se retiraron 35.480 kilos de residuos, una decena de vehículos abandonados y se destaparon sumideros, nexos y cámaras. También se intervinieron 63 luminarias, se realizaron trabajos de poda y corte de pasto y se plantaron 15 árboles nativos.

Como parte de la intervención, el Municipio también realizará la renovación completa de las veredas de la Biblioteca Popular Carcova y de la Escuela Primaria 51. Según se informó, ambos espacios eran puntos donde se arrojaban residuos y fueron recuperados para el uso de la comunidad.

El operativo en Carcova forma parte de una serie de intervenciones realizadas en distintos barrios de San Martín. Entre ellas se encuentran los trabajos en Costa Esperanza, 8 de Mayo y Costa del Lago, además de un operativo en José León Suárez, donde se retiraron 150 autos abandonados.

También se realizó una limpieza integral en el canal José Ingenieros, que permitió retirar más de 700 metros cúbicos de residuos, trasladar vehículos y autopartes para su compactación y podar 10 árboles que favorecían la acumulación de basura.

En ese marco, Moreira sostuvo: “En San Martín estamos generando conciencia, recorriendo los barrios para tener una ciudad más limpia y ordenada, y que toda la comunidad pueda vivir mejor”.