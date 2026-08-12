edición 8201 - visitas hoy 34647

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / San Fernando

San Fernando: una pelea terminó con un adolescente de 17 años asesinado y un joven prófugo

San Fernando: una pelea terminó con un adolescente de 17 años asesinado y un joven prófugo
Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos durante una pelea en una vivienda de Virreyes Oeste. El principal sospechoso también sería menor de edad y continúa prófugo.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de al menos dos disparos durante una pelea en una vivienda de Virreyes Oeste, en San Fernando. Por el crimen, la Policía busca a otro joven de la misma edad, señalado como presunto autor del ataque, que permanece prófugo.


El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre la avenida Avellaneda al 5500. Un llamado al 911 alertó sobre un enfrentamiento entre varios jóvenes y la presencia de una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al adolescente gravemente herido.


De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pelea habría comenzado con una discusión y una agresión a golpes dentro de la vivienda. En medio del enfrentamiento, el sospechoso habría sacado un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos contra la víctima.


El adolescente murió en el mismo lugar como consecuencia de las heridas. Después del ataque, el presunto agresor habría escapado a bordo de una motocicleta y desde entonces es buscado por las fuerzas de seguridad.


Allanamiento y búsqueda del sospechoso


Como parte de las primeras medidas, los investigadores realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del homicidio. El procedimiento tuvo resultado negativo.


La investigación también contempla el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para establecer los movimientos posteriores al ataque y avanzar en la identificación y localización del sospechoso.


En el lugar intervino además Policía Científica, que trabajó en el levantamiento y preservación de elementos que puedan aportar información sobre la mecánica del crimen. También participan efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) local.


La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó en manos del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad.


Mientras el joven señalado como presunto autor continúa prófugo, los investigadores avanzan con las medidas destinadas a localizarlo y establecer con precisión cómo se produjo el asesinato.

Últimas Noticias

San Isidro consiguió $30 mil millones en el mercado para obras de infraestructura
San Isidro consiguió $30 mil millones en el mercado para obras de infraestructura
Mejores plataformas de minería en la nube de 2026: guía de inversión para obtener rendimientos diarios de 3.700 Euros
Mejores plataformas de minería en la nube de 2026: guía de inversión para obtener rendimientos diarios de 3.700 Euros
Julio Zamora recorrió el futuro hospital de Tigre y destacó el avance de la obra
Julio Zamora recorrió el futuro hospital de Tigre y destacó el avance de la obra
Tren Mitre: el ramal Tigre estará interrumpido del 15 al 17 de agosto por obras
Tren Mitre: el ramal Tigre estará interrumpido del 15 al 17 de agosto por obras
Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores cerraron una posición común para defender las PASO
Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores cerraron una posición común para defender las PASO
San Isidro reabrió Treinta y Tres Orientales y recuperó la circulación entre Libertador y Lasalle
San Isidro reabrió Treinta y Tres Orientales y recuperó la circulación entre Libertador y Lasalle