San Fernando: una pelea terminó con un adolescente de 17 años asesinado y un joven prófugo

Un adolescente de 17 años fue asesinado a balazos durante una pelea en una vivienda de Virreyes Oeste. El principal sospechoso también sería menor de edad y continúa prófugo.

Un adolescente de 17 años fue asesinado de al menos dos disparos durante una pelea en una vivienda de Virreyes Oeste, en San Fernando. Por el crimen, la Policía busca a otro joven de la misma edad, señalado como presunto autor del ataque, que permanece prófugo.

El episodio ocurrió en una propiedad ubicada sobre la avenida Avellaneda al 5500. Un llamado al 911 alertó sobre un enfrentamiento entre varios jóvenes y la presencia de una persona herida de arma de fuego. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron al adolescente gravemente herido.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la pelea habría comenzado con una discusión y una agresión a golpes dentro de la vivienda. En medio del enfrentamiento, el sospechoso habría sacado un arma de fuego y efectuado al menos dos disparos contra la víctima.

El adolescente murió en el mismo lugar como consecuencia de las heridas. Después del ataque, el presunto agresor habría escapado a bordo de una motocicleta y desde entonces es buscado por las fuerzas de seguridad.

Allanamiento y búsqueda del sospechoso

Como parte de las primeras medidas, los investigadores realizaron un allanamiento de urgencia en una vivienda ubicada a pocas cuadras del lugar del homicidio. El procedimiento tuvo resultado negativo.

La investigación también contempla el análisis de las cámaras de seguridad de la zona para establecer los movimientos posteriores al ataque y avanzar en la identificación y localización del sospechoso.

En el lugar intervino además Policía Científica, que trabajó en el levantamiento y preservación de elementos que puedan aportar información sobre la mecánica del crimen. También participan efectivos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) local.

La causa fue caratulada como “Homicidio” y quedó en manos del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil de San Isidro, debido a que tanto la víctima como el principal sospechoso son menores de edad.

Mientras el joven señalado como presunto autor continúa prófugo, los investigadores avanzan con las medidas destinadas a localizarlo y establecer con precisión cómo se produjo el asesinato.