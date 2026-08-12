San Isidro reabrió Treinta y Tres Orientales y recuperó la circulación entre Libertador y Lasalle

El Municipio habilitó el tramo entre Av. del Libertador y Juan B. Lasalle, que permanecía cerrado desde fines de 2021. La apertura completa la recuperación de la circulación sobre la calle y se suma a las obras hidráulicas del Aliviador Alto Perú.

San Isidro habilitó nuevamente al tránsito el tramo de Treinta y Tres Orientales comprendido entre Av. del Libertador y Juan B. Lasalle, que permanecía cerrado desde fines de 2021. De esta manera, quedó restablecida la circulación completa por la calle y se recuperó una conexión habitual entre el centro del distrito y el sector del Bajo.

La reapertura se produjo luego de la habilitación del cruce de Treinta y Tres Orientales a la altura de Lasalle y Pedro de Mendoza, realizada en el marco de la megaobra del Aliviador Alto Perú.

La recuperación de este recorrido alcanza también a quienes utilizan diariamente la zona, incluidos vecinos e integrantes de las instituciones educativas ubicadas en el sector.

Dos frentes de obra que entran en la etapa final

Mientras se normaliza la circulación, el Municipio de San Isidro continúa con trabajos complementarios vinculados al sistema hidráulico.

Uno de los frentes se encuentra sobre Bolívar, entre Av. del Libertador y Acassuso, donde se incorpora un nuevo conducto pluvial. El objetivo es evitar que durante lluvias intensas el agua emerja sobre la calzada en lugar de ingresar al sistema de desagües.

El otro conducto se desarrolla en el sector de España e Ibáñez, con el propósito de impedir que el agua llegue al paso bajo nivel y reducir los anegamientos que se producen en ese punto.

Según informó el Municipio, ambos trabajos están en su etapa final y finalizarán a fines de este mes. Las intervenciones permitirán incrementar la capacidad de escurrimiento del agua de lluvia y reforzar el funcionamiento del sistema hidráulico en uno de los sectores críticos del distrito.

Cómo quedan los desvíos

Por las tareas sobre Bolívar, hay cortes de tránsito en Bolívar y J.J. Díaz, Av. del Libertador y Bolívar, y Elortondo y Bolívar.

En sentido sur-norte, el desvío previsto es por Av. del Libertador, Uriburu, Lasalle, Presidente Roca y nuevamente Av. del Libertador. En sentido norte-sur no hay modificaciones y se puede circular por Av. del Libertador.

En España, los cortes se encuentran en España e Ibáñez, Héroe de Malvinas y Rivadavia e Ibáñez y Rivadavia. Para quienes circulan de oeste a este, el desvío es por España, Rivadavia y Estanislao Díaz.

El Cuerpo de Agentes de Tránsito colabora con los desvíos y los sectores donde se desarrollan las obras permanecen vallados y señalizados.