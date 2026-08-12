Cervetto y Avancini justificaron su apoyo a la nueva torre aprobada por el HCD de Tigre

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó ayer el proyecto 278/26 para una nueva construcción en altura sobre la Ruta 27. Los concejales Juan José Cervetto y Diego Avancini defendieron la decisión y sostuvieron que el expediente debe analizarse bajo el régimen previsto para proyectos iniciados antes del cambio de normativa.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó ayer el proyecto 278/26, que contempla una nueva construcción en altura sobre la Ruta 27, en medio de una discusión política por la aplicación de la normativa urbanística vigente y el tratamiento de los expedientes iniciados antes del cambio de reglas.

La aprobación fue acompañada por los concejales libertarios Juan José Cervetto y Diego Avancini, quienes defendieron el proyecto y sostuvieron que su situación debe analizarse teniendo en cuenta cuándo comenzó su tramitación y el régimen transitorio establecido posteriormente.

La iniciativa fue cuestionada por Fuerza Tigre, que planteó que lo aprobado constituye una excepción frente a los nuevos límites de altura establecidos para el corredor.

Según la documentación técnica mencionada durante la discusión, el emprendimiento contempla 14 pisos, mientras que la nueva normativa establece un límite general de seis pisos en esa zona.

Cervetto: “Planificar también significa respetar las reglas”

El presidente del bloque libertario, Juan José Cervetto, respaldó la aprobación y vinculó su posición con la necesidad de contar con reglas previsibles para los proyectos que ya habían iniciado su tramitación.

Cervetto sostuvo que “planificar también significa respetar las reglas”.

El concejal relacionó esta posición con los lineamientos planteados en el documento “Tigre 2055”, que propone avanzar hacia reglas urbanísticas claras, simples y estables, planificación territorial de largo plazo y procedimientos administrativos previsibles.

La lógica planteada por Cervetto es que el Municipio pueda modificar sus políticas urbanas hacia adelante, pero que esos cambios no generen incertidumbre sobre los procedimientos que ya se encontraban en marcha.

Desde esa perspectiva, la seguridad jurídica aparece vinculada con la previsibilidad necesaria para quienes deciden invertir y desarrollar proyectos de largo plazo en el distrito.

Avancini: “Una ciudad seria puede cambiar sus reglas, pero no puede cambiar el pasado”

En la misma línea, Diego Avancini centró su defensa en la seguridad jurídica y en la situación de los proyectos que ya se encontraban en trámite cuando se modificaron las reglas urbanísticas.

El proyecto había sido ingresado a comienzos de octubre de 2025, antes de una medida cautelar dictada en noviembre de ese año y antes del posterior cambio normativo que estableció nuevas limitaciones urbanísticas para el corredor de la Ruta 27.

Durante la sesión, Avancini puso el foco en la necesidad de distinguir entre la potestad del Municipio para modificar su planificación urbana hacia el futuro y el tratamiento jurídico que corresponde otorgar a los proyectos que ya estaban en marcha.

“Una ciudad seria puede cambiar sus reglas, pero no puede cambiar el pasado”, sintetizó.

El planteo no supone, según los argumentos expuestos por el concejal, negar la potestad municipal para establecer alturas, modificar indicadores urbanísticos o redefinir el modelo de crecimiento de Tigre.

La cuestión, sostuvo, es determinar qué normativa corresponde aplicar a un expediente que ya se encontraba iniciado cuando las reglas fueron modificadas.

La diferencia entre una excepción y un régimen transitorio

Uno de los puntos centrales de la discusión está vinculado con el artículo 17 de la Ordenanza 4448/26, que contempló un régimen específico para determinadas situaciones anteriores al nuevo ordenamiento.

La defensa de Cervetto y Avancini parte de esa distinción. Una excepción supone apartarse de una regla general vigente, mientras que un régimen transitorio establece qué tratamiento corresponde dar a situaciones o procedimientos que ya existían cuando entró en vigencia una nueva regulación.

Por eso, los concejales que acompañaron el proyecto sostienen que el expediente no puede analizarse simplemente comparando el límite general actual con la altura del emprendimiento.

El proyecto había comenzado su tramitación antes de los cambios normativos posteriores y, además, había quedado alcanzado por una medida cautelar durante su recorrido.

Desde esa interpretación, la aprobación del proyecto 278/26 no constituye una nueva excepción creada específicamente para el emprendimiento, sino la aplicación del mecanismo previsto por la propia normativa para determinadas situaciones anteriores.

Fuerza Tigre, en cambio, cuestionó esa interpretación y sostuvo que la decisión permite avanzar con una construcción que supera el límite general de seis pisos establecido para el corredor.

Seguridad jurídica, inversión y desarrollo

Otro de los argumentos planteados por Cervetto y Avancini fue la relación entre seguridad jurídica, inversión y desarrollo.

Desde su perspectiva, defender la inversión privada no significa eliminar las facultades regulatorias del Estado ni permitir cualquier emprendimiento. Implica, según su planteo, establecer reglas generales, exigir que se cumplan y garantizar que el propio Estado también respete los mecanismos previstos cuando esas reglas son modificadas.

El razonamiento también incorpora la posibilidad de que el desconocimiento de situaciones jurídicas preexistentes o de regímenes transitorios genere controversias administrativas y judiciales con eventuales consecuencias para las cuentas públicas.

Para los concejales que defendieron el proyecto, evitar ese tipo de conflictos también forma parte de una administración responsable del patrimonio de los vecinos.

Las fechas también forman parte del expediente

El punto central vuelve entonces a la cronología.

El proyecto no fue presentado después de la nueva regulación. Su tramitación había comenzado anteriormente y atravesó una medida cautelar antes de los cambios posteriores en la normativa urbanística.

Por eso, Avancini y Cervetto sostienen que analizarlo como si hubiera sido presentado bajo las actuales condiciones supone dejar afuera uno de los elementos que consideran determinantes: el momento en que comenzó el expediente.

La administración pública funciona mediante procedimientos que se desarrollan a lo largo del tiempo, durante los cuales pueden producirse actos administrativos, modificaciones regulatorias y decisiones judiciales.

Desde esa perspectiva, determinar qué consecuencias produce cada una de esas circunstancias resulta central para establecer qué régimen corresponde aplicar.

Una votación que también expuso posiciones políticas

La sesión dejó además diferentes posiciones dentro del Concejo Deliberante.

Fuerza Tigre votó contra el proyecto. A ese rechazo se sumaron Juan Furnari y Josefina Pondé, mientras que Sofía Bravo, Ximena Pereyra y Milagros Rodríguez optaron por la abstención.

Los libertarios Juan José Cervetto y Diego Avancini acompañaron la aprobación.

La distribución de los votos volvió a mostrar diferencias entre los distintos espacios políticos representados en el Concejo.

La discusión sobre qué Tigre se quiere construir

Para Cervetto y Avancini, el expediente termina planteando una discusión que excede la altura de una construcción.

La planificación urbana de Tigre implica definir cómo crecerá el distrito durante las próximas décadas, qué densidades tendrá, dónde se concentrarán los desarrollos y qué infraestructura deberá acompañar ese proceso.

Pero, desde la mirada que defendieron ambos concejales, esa planificación debe convivir con instituciones confiables, procedimientos previsibles y reglas estables para quienes viven, trabajan, producen e invierten en el distrito.

La posición de ambos quedó sintetizada en las declaraciones realizadas durante la sesión.

Cervetto sostuvo que “planificar también significa respetar las reglas”.

Y Avancini cerró su argumento con otra definición:

“Podemos cambiar las reglas para el futuro. Lo que no podemos es cambiar el pasado”.