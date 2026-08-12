Fuerza Tigre cuestionó la aprobación de una nueva torre sobre la Ruta 27

Fuerza Tigre votó en contra del proyecto aprobado ayer por el Concejo Deliberante de Tigre para construir una torre de 20 pisos sobre la Ruta 27 y volvió a cuestionar el artículo 17 de la ordenanza que fijó un límite general de seis pisos para ese corredor.

Fuerza Tigre votó en contra del proyecto aprobado ayer por el Concejo Deliberante de Tigre para construir una torre de 20 pisos sobre la Ruta 27 y volvió a cuestionar el artículo 17 de la ordenanza que fijó un límite general de seis pisos para ese corredor.

La aprobación contó con 12 votos a favor: los nueve concejales que responden al intendente Julio Zamora, Marcelo “Pelé” Barrios, de Juntos por Tigre, y los concejales Juan José Cervetto y Diego Avancini, de La Libertad Avanza.

El bloque Fuerza Tigre, presidido por el concejal Sebastián Rovira, votó en contra, al igual que Juan Furnari y Josefina Pondé. Los concejales vinculados a Segundo Cernadas, en tanto, se abstuvieron.

Fuerza Tigre cuestionó el artículo 17

La aprobación fue cuestionada por Fuerza Tigre, que volvió a poner el foco en el artículo 17 de la ordenanza que estableció el nuevo régimen de alturas para la Ruta 27.

El concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque Fuerza Tigre, sostuvo que su espacio había advertido durante el tratamiento de esa normativa que el artículo podía permitir excepciones al límite general establecido para el corredor.

“Lo advertimos cuando votamos en contra: el artículo 17 era una trampa. Decían que estaban limitando las alturas, pero al mismo tiempo se dejaban la puerta abierta para seguir aprobando excepciones. No pasaron ni tres meses y ya tenemos una torre de 20 pisos donde dijeron que el límite iba a ser seis”, sostuvo Rovira.

El concejal también cuestionó que el crecimiento urbano de Tigre pueda resolverse mediante autorizaciones particulares para cada emprendimiento.

“Si cada vez que aparece un desarrollo inmobiliario el límite se transforma en una excepción, entonces no existe ningún límite. Tigre necesita reglas claras, planificación y una discusión seria sobre qué ciudad queremos construir”, agregó.

Rovira volvió sobre el mismo planteo al referirse a la distancia entre la normativa aprobada meses atrás y la decisión adoptada ahora por el Concejo.

“Hace tres meses nos dijeron que estaban poniendo un límite. Hoy aprobaron 20 pisos donde el límite era seis. Esto demuestra por qué advertíamos que aquella ordenanza, con un artículo que permitía excepciones, no solucionaba el problema de fondo. Tigre no puede seguir creciendo torre por torre y excepción por excepción”, concluyó.

La votación y las diferencias dentro de La Libertad Avanza

La sesión también dejó expuestas distintas posiciones dentro de La Libertad Avanza.

Mientras Juan José Cervetto y Diego Avancini acompañaron la aprobación, Juan Furnari y Josefina Pondé votaron en contra.

Los concejales vinculados a Segundo Cernadas se abstuvieron.

La distribución de los votos volvió a mostrar posiciones diferentes dentro del espacio libertario local frente a un proyecto que generó una nueva discusión sobre las alturas y el desarrollo urbano en el corredor de la Ruta 27.