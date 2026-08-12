Kicillof, Massa, Máximo y gobernadores cerraron una posición común para defender las PASO

Los principales referentes del peronismo se reunieron en Buenos Aires y acordaron sostener las primarias como herramienta para construir una alternativa electoral amplia frente a Javier Milei. También unificaron posiciones sobre el Presupuesto 2027 y otros proyectos del Gobierno.

El peronismo volvió a reunir a sus principales referentes y acordó una posición común frente a la agenda política y electoral que comenzará a discutirse en el Congreso. El punto central del encuentro fue la decisión de sostener las PASO, en momentos en que el Gobierno de Javier Milei acelera la búsqueda de respaldo parlamentario para eliminarlas.

La reunión se realizó este martes en el Hotel Emperador y se extendió durante más de tres horas. Participaron Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, los gobernadores Ricardo Quintela, Sergio Ziliotto, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, además del senador Gerardo Zamora y los jefes de los bloques parlamentarios, José Mayans y Germán Martínez.

El encuentro permitió avanzar sobre una estrategia común ante distintos proyectos que el oficialismo pretende llevar al Congreso. Entre ellos aparecen el Presupuesto 2027, las transferencias a las provincias y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Una definición electoral frente al avance del Gobierno

La cuestión electoral ocupó un lugar central en la conversación. Los referentes peronistas coincidieron en que las PASO deben mantenerse como mecanismo para resolver las diferencias internas y construir una alternativa opositora lo más amplia posible.

La definición adquiere mayor relevancia porque el oficialismo comenzó a reunir los votos necesarios para avanzar con la eliminación de las primarias. En paralelo, la Casa Rosada aceleró sus movimientos de cara a las elecciones.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, participó este miércoles de una reunión de los gobernadores del Norte Grande en Misiones. Aunque las PASO no fueron parte de esa discusión, los mandatarios avanzaron en otros acuerdos que podrían trasladarse al Congreso.

También hubo movimientos dentro del oficialismo y sus aliados. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se comunicó con el expresidente Mauricio Macri y acordaron realizar una cumbre para analizar una posible alianza entre La Libertad Avanza y el PRO.

En el peronismo interpretan que mantener las primarias puede servir para construir una candidatura opositora amplia. Esa idea coincide con la posición que Kicillof ya había expresado públicamente y que ahora fue respaldada por el resto de los principales referentes del espacio.

Presupuesto, fondos provinciales y Banco Central

Además del escenario electoral, la reunión tuvo como eje los proyectos que serán discutidos próximamente en el Congreso.

Los dirigentes analizaron el Presupuesto 2027 y la situación de las transferencias a las provincias, una cuestión que volvió a generar tensión a partir de las revelaciones sobre el presunto desvío de fondos recaudados mediante el impuesto a los Combustibles, que tenían como destino el mantenimiento de las rutas nacionales.

También abordaron la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, impulsada por el Gobierno. Sobre estos proyectos, los referentes peronistas coincidieron en expresar su rechazo.

La cumbre tuvo además una particularidad política: Kicillof y Máximo Kirchner volvieron a encontrarse personalmente después de un período sin reuniones cara a cara. Según relataron quienes participaron del encuentro, la conversación se desarrolló en un clima de armonía. Primero compartieron una picada y luego hubo una cena.

Para Sergio Massa, la continuidad de las PASO también representa una herramienta para disputar una eventual candidatura presidencial. El exministro de Economía mantiene su intención de volver a competir por la Presidencia y una primaria podría ofrecerle el mecanismo para definir esa postulación.