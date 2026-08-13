Julio Zamora recorrió el futuro hospital de Tigre y destacó el avance de la obra

La construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad para Adultos de Tigre avanza con trabajos de terminación e instalaciones. La primera etapa contempla 150 camas y una superficie cubierta de 14.800 m².

El Hospital de Alta Complejidad de Tigre avanza en su construcción con trabajos de terminación e instalación de servicios internos. La primera etapa del establecimiento contempla 150 camas de internación distribuidas en una superficie cubierta de 14.800 metros cuadrados.

Actualmente, en las dos plantas del futuro hospital se trabaja en la colocación de pisos interiores, mientras continúan las instalaciones de aire acondicionado, la red contra incendios y las redes eléctricas, de gas y de agua. También se ejecutan revestimientos de paredes, colocación de cerámicos y vidrios.

El avance de la obra fue recorrido por el intendente de Tigre, Julio Zamora, junto a delegados de las distintas localidades del distrito. Durante la visita, el jefe comunal destacó que el objetivo era que los representantes territoriales pudieran conocer directamente la evolución del establecimiento.

“El objetivo era mostrarle a cada uno de los delegados, que son quienes de alguna manera llevan nuestra voz en cada uno de los barrios de Tigre, la evolución que está teniendo la obra del hospital. Estamos muy contentos por el avance, cómo se van viendo los pisos colocados, las aberturas y cómo va evolucionando”, señaló Zamora.

Qué tendrá el nuevo hospital de Tigre

La primera etapa del proyecto incluirá áreas de emergencia, quirófanos, internación de cuidados intermedios e intensivos, atención ambulatoria programada y unidad coronaria.

También contará con laboratorio de análisis, anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, diálisis y espacios destinados a docencia e investigación, entre otras prestaciones.

Durante la recorrida, Zamora también observó los modelos de las futuras salas destinadas a internación de baja, mediana y alta complejidad.

“También estuvimos viendo modelos de las futuras salas de terapia de baja, mediana y alta complejidad que vamos a tener, que sin duda alguna, son de la mejor calidad que pueden requerir los vecinos. Vamos a hacer realidad el Hospital de Alta Complejidad; será una obra histórica para el Municipio de Tigre”, afirmó el intendente.

El secretario de Salud de Tigre, Fernando Abramzon, también participó de la recorrida y destacó el avance de la construcción.

“Vinimos a hacer una recorrida para ver la evolución de esta enorme y magnífica obra que está haciendo el Municipio con el aporte de los vecinos. Estamos viendo cómo avanza la obra y cómo están las habitaciones de baja, mediana y alta complejidad. Esta es una política que no necesariamente es competencia del Gobierno local, pero lo hacemos convencidos para resolver los problemas de la comunidad”, sostuvo.

El nuevo establecimiento se incorporará a una estructura sanitaria municipal que actualmente cuenta con 23 centros de atención primaria, que brindan servicios a más de 950.000 personas por año.

A esa red se suman tres Hospitales de Diagnóstico Inmediato (HDI), ubicados en Don Torcuato, Benavídez y Tigre centro; los hospitales oftalmológico y odontológico; y el Sistema de Emergencias Tigre (SET).

En conjunto, el sistema sanitario local registra más de 2 millones de consultas anuales. Con la incorporación del Hospital de Alta Complejidad, el Municipio apunta a ampliar y fortalecer la capacidad de atención para los vecinos del distrito.