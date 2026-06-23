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Tigre

General Pacheco: Duchas Santa Teresa cumplió 10 años como espacio de asistencia para personas en situación de calle

Duchas Santa Teresa cumple 10 años en General Pacheco
El espacio comunitario Duchas Santa Teresa, en General Pacheco, cumplió diez años de funcionamiento sostenido como dispositivo de asistencia para personas en situación de calle. La iniciativa articula trabajo voluntario, apoyo institucional y participación de organizaciones religiosas en la provisión de servicios básicos.

En General Pacheco, el espacio de contención Duchas Santa Teresa fue escenario de una jornada de encuentro en la que participaron representantes del Poder Ejecutivo, voluntarios y vecinos que asisten al dispositivo social. La actividad combinó un almuerzo comunitario con un espacio de diálogo sobre las problemáticas vinculadas a la situación de vulnerabilidad social.


La visita de los funcionarios se enmarcó en el décimo aniversario del espacio y se desarrolló en el mismo lugar donde funciona el dispositivo que brinda asistencia básica a personas en situación de calle a través de servicios de higiene, alimentación e indumentaria.


Durante la jornada, los presentes compartieron un almuerzo y mantuvieron conversaciones con los equipos de trabajo y vecinos que participan o reciben asistencia en el lugar, en un intercambio centrado en las necesidades cotidianas del espacio y su funcionamiento.


El encuentro contó con la participación de la secretaria de Educación y Promoción Social del Municipio de Tigre, Gisela Zamora, quien destacó el rol del voluntariado y la articulación comunitaria.


“Valoramos mucho esta obra que es parte del obispado y Cáritas. Agradecemos la vocación voluntaria de la gente que se acerca a dar una mano. Sin estas personas este lugar no sería posible. La comunidad ayuda a los vecinos y vecinas que más lo necesitan y eso es muy importante en el Municipio”, expresó.


Desde la coordinación del espacio, Flavia Rodríguez describió el funcionamiento del dispositivo y su población destinataria.


“Celebramos los diez años de Duchas San Teresa. Se trata de un lugar destinado a hombres mayores de 18 años que se encuentran en situación de calle. Trabajamos de manera articulada con el Municipio que aporta alimentos y acompañamiento constante. Formamos parte de Cáritas y el obispado”, señaló.


El dispositivo comunitario, ubicado en General Pacheco, funciona de manera permanente como punto de asistencia para personas en situación de calle, y se sostiene mediante el trabajo voluntario y la articulación entre organizaciones sociales, religiosas y el Estado local.

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