Cayeron 30 integrantes de una red narco tras 43 allanamientos y demolieron 13 búnkeres de droga

Tras más de un año de investigación judicial, la Policía Bonaerense realizó 43 allanamientos simultáneos en el oeste y sur del conurbano. La causa permitió desmantelar una estructura dedicada al acopio, distribución y venta de drogas, además de derribar trece puntos de expendio en Puerta de Hierro.

La caída de una organización dedicada al acopio, fraccionamiento y comercialización de estupefacientes derivó en uno de los mayores operativos antidrogas realizados en los últimos años en el conurbano bonaerense. El procedimiento culminó con 30 personas detenidas, 43 allanamientos simultáneos y la demolición de 13 búnkeres utilizados para la venta de droga.

La investigación estuvo a cargo de la Dirección de Investigaciones Contra el Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y se desarrolló durante más de un año bajo la órbita del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón.

Los procedimientos se realizaron en distintos puntos de La Matanza, Morón, Lomas de Zamora y General Rodríguez, donde los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento completo de una organización criminal de alcance regional.

Según la pesquisa, la estructura era liderada por ciudadanos de nacionalidad peruana y contaba con una red de distribución integrada por centros de acopio, puntos de venta, logística de transporte y sistemas de custodia armada para proteger las operaciones vinculadas al narcotráfico.

Una estructura completa bajo investigación

Entre los arrestados figuran presuntos organizadores, coordinadores logísticos, distribuidores, vendedores y personas encargadas de la seguridad de los puntos de expendio. En total fueron detenidos o aprehendidos 30 integrantes vinculados directamente con la organización, la mayoría de nacionalidad peruana.

De acuerdo con la información obtenida durante la investigación, el despliegue simultáneo de los allanamientos permitió afectar no solo la actividad de venta de drogas sino también la capacidad financiera, operativa y territorial de la banda.

Drogas, vehículos y elementos secuestrados

Durante los procedimientos los efectivos secuestraron aproximadamente 1,4 kilos de cocaína, 4,3 kilos de marihuana, dosis de pasta base y cocaína preparadas para su comercialización, además de tusi —conocida como cocaína rosa— y distintas sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de estupefacientes.

También fueron incautados automóviles y motocicletas que formarían parte de la logística empleada por la organización.

La demolición de los búnkeres en Puerta de Hierro

Uno de los puntos centrales del operativo fue la demolición de 13 búnkeres de venta de droga ubicados en el asentamiento Puerta de Hierro, señalado por los investigadores como uno de los principales focos de comercialización de estupefacientes del oeste del conurbano.

La medida fue ordenada por la Justicia Federal y ejecutada durante el despliegue policial. Según se informó, el objetivo es impedir que esas construcciones vuelvan a ser utilizadas por organizaciones criminales para la venta de drogas y evitar la reocupación de esos espacios para actividades ilícitas.