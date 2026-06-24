Cayó en Troncos del Talar tras robar la bicicleta de un niño durante la madrugada

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) detectaron a un hombre que trasladaba de manera sospechosa una bicicleta sustraída durante la madrugada. Fue interceptado por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Un hombre fue detenido en Troncos del Talar luego de ser sorprendido trasladando una bicicleta que había sido robada a un niño durante la madrugada. La intervención se produjo tras una alerta emitida por el Centro de Operaciones Tigre (COT), que detectó la situación a través de su sistema de videovigilancia.

Según se informó, operadores de la central de monitoreo observaron al sospechoso circulando con el rodado oculto y adoptando una actitud que despertó sospechas. Ante esa situación, se dio aviso al móvil de seguridad más cercano para que realizara la identificación correspondiente.

La interceptación se concretó en la intersección de Benito Lynch y Crisólogo Larralde, donde efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires junto a personal del COT procedieron a requisar al individuo.

Durante el operativo, los agentes recuperaron la bicicleta, que había sido sustraída a pocas cuadras del lugar donde fue hallada.

Tras el procedimiento, el hombre fue trasladado a la dependencia policial correspondiente y quedó a disposición de la Justicia.