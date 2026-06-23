Argentina espera rival: qué resultados pueden definir un cruce con Uruguay, España o Arabia Saudita

Nada está definido detrás del líder: la última fecha del Grupo H puede modificar posiciones, cruces y el camino de Argentina en el Mundial.

La Selección argentina ya se aseguró el primer puesto del Grupo J y espera por el segundo clasificado del Grupo H, zona que llegará a su definición este viernes con todos los focos puestos en dos partidos decisivos: España vs. Uruguay y Cabo Verde vs. Arabia Saudita.

La situación está lejos de estar resuelta. Aunque España lidera la tabla con 4 puntos, ninguno de los cuatro integrantes del grupo llega eliminado a la última fecha. Uruguay y Cabo Verde acumulan 2 unidades, mientras que Arabia Saudita conserva posibilidades con 1 punto.

Esa paridad mantiene abiertos distintos escenarios y deja a la selección dirigida por Lionel Scaloni pendiente de una definición que podría entregarle un rival de perfiles muy diferentes.

Uruguay, el adversario que hoy aparece en el camino de Argentina

Al comenzar la última jornada, Uruguay ocupa de manera provisional la segunda posición y, por lo tanto, sería el rival de Argentina en la próxima ronda.

Los dirigidos por Marcelo Bielsa afrontarán un compromiso determinante frente a España. Un triunfo los llevaría a 5 puntos y les garantizaría la clasificación, con posibilidades incluso de terminar en el primer lugar dependiendo de otros resultados.

Si empatan, alcanzarían las 3 unidades. En ese escenario, el resultado entre Cabo Verde y Arabia Saudita resultará determinante para saber si conservan el segundo puesto o quedan desplazados.

La diferencia de gol también podría convertirse en un factor decisivo en caso de igualdad de puntos entre varios equipos.

España busca asegurar su clasificación

Con 4 puntos, el seleccionado español llega a la última fecha en la posición más favorable. Sin embargo, todavía no tiene garantizado el liderazgo ni tampoco evitar un eventual cruce con Argentina.

Una derrota ante Uruguay podría modificar completamente el orden de la tabla y abrir la puerta para que España termine segunda dependiendo de lo que suceda en el otro encuentro del grupo.

Por esa razón, los europeos llegan obligados a sumar para no depender de terceros y asegurar una posición de privilegio en la clasificación final.

Arabia Saudita necesita ganar y esperar

El combinado asiático es el que llega con menos margen de error.

Después de sumar apenas un punto en sus dos primeras presentaciones y sufrir una derrota por 4-1 ante España, Arabia Saudita necesita vencer a Cabo Verde para llegar a las 4 unidades y mantenerse con posibilidades de clasificación.

Pero el triunfo por sí solo podría no alcanzar. También deberá seguir de cerca el partido entre España y Uruguay, ya que sus chances de avanzar dependen de una combinación favorable de resultados.

La diferencia de gol aparece además como una variable sensible para los saudíes, que llegan condicionados por la amplia caída sufrida frente al conjunto europeo.

Cabo Verde, el equipo que puede alterar todos los cálculos

Aunque gran parte de la atención se concentra en Uruguay, España y Arabia Saudita, Cabo Verde también desempeña un papel central en la definición.

Con 2 puntos, el seleccionado africano mantiene opciones matemáticas de clasificación y puede modificar completamente el desenlace del grupo.

Un triunfo lo colocaría en una posición muy favorable para avanzar, mientras que un empate o una derrota podrían beneficiar a alguno de sus competidores directos.

Por ese motivo, el encuentro frente a Arabia Saudita será tan determinante como el choque entre españoles y uruguayos.

Argentina tendrá una ventaja antes de cerrar la fase de grupos

Mientras el Grupo H resuelve sus cuentas pendientes, Argentina observa con tranquilidad desde la cima de su zona.

La definición llegará un día antes del partido que la Albiceleste disputará frente a Jordania, lo que le permitirá al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni conocer con anticipación el nombre de su próximo rival.

Ese escenario abre la posibilidad de administrar esfuerzos, evaluar rotaciones y planificar con mayor precisión el cierre de la primera fase.

La última fecha del Grupo H no sólo determinará qué selecciones seguirán en carrera. También definirá cuál será el primer obstáculo de Argentina en el camino hacia las instancias decisivas del Mundial 2026.