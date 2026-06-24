San Fernando rescató a dos lobos marinos que aparecieron desorientados en el Río Luján

Los ejemplares juveniles fueron encontrados en distintos puntos del Río Luján y el Canal de San Fernando. Tras operativos conjuntos entre el Municipio y Fundación Temaikèn, fueron trasladados a un centro especializado para evaluar su estado de salud.

Dos ejemplares juveniles de lobos marinos de dos pelos fueron rescatados durante la última semana en San Fernando luego de aparecer fuera de su ruta migratoria habitual. Los operativos fueron realizados por especialistas de la Fundación Temaikèn junto a Guardaparques de EcoSanFer, personal de Defensa Civil y agentes de Protección Ciudadana.

Los animales fueron trasladados al Centro de Rehabilitación de la fundación, donde serán sometidos a controles veterinarios. Si su estado de salud es favorable, serán liberados nuevamente en el mar, cerca de sus recorridos naturales.

El primero de los casos ocurrió el domingo 14 de junio en una zona de amarras del Parque Náutico, donde un lobo marino fue hallado con una bolsa de nylon enredada que dificultaba sus movimientos en el agua. Guardaparques municipales monitorearon al ejemplar hasta la llegada de los especialistas, quienes lograron capturarlo utilizando una red de gran tamaño y trasladarlo de manera segura.

El segundo rescate se concretó el martes 23 de junio en el Canal de San Fernando. Tras varias horas de operativo, los equipos lograron recuperarlo desde una embarcación cuando intentaba cazar un pez.

Evaluación veterinaria antes del regreso al mar

El director general de Políticas Ambientales de San Fernando, Gabriel Tato, destacó el trabajo coordinado entre las distintas instituciones.

"Logramos efectivizar el rescate de estos lobitos marinos que estaban perdidos, con un gran trabajo en red con Fundación Temaikèn y sus especialistas en mamíferos marinos. Estamos muy satisfechos. Los médicos veterinarios van a evaluar su estado de salud y próximamente, si todo está bien, será liberado en su derrotero natural frente al Mar Argentino", señaló.

El funcionario explicó además que la presencia de estos animales en la región no es un hecho excepcional durante esta época del año.

"En esta época es frecuente encontrarse con estos lobos marinos a orillas del río Luján, en el Delta, en el Delta Frontal y en el Río de la Plata", indicó.

Y agregó: "Lo importante es actuar llamando a las autoridades locales. A partir de ahí se dispara un mecanismo con los especialistas de la Red de Varamiento de Mamíferos Marinos. Todos debemos comunicarnos con las autoridades locales. En el caso de San Fernando, el teléfono que van a encontrar durante 24 horas es el de Defensa Civil, y durante horarios diurnos a los Guardaparques que funcionan en el Ecoparque, que pertenecen a EcoSanFer".

Por qué los lobos marinos llegan al Delta

El coordinador del Centro de Rescate de Fundación Temaikèn, Juan Ignacio Kabur, explicó que se trata de ejemplares juveniles que suelen desviarse durante sus desplazamientos de alimentación.

"Estos son animales juveniles que suelen desviarse de sus rutas de alimentación. Es muy probable que sean animales de las colonias que hay en Uruguay, de lobos marinos de dos pelos. Esta es su época de alimentación, donde los juveniles se suelen desplazar cuando el río baja o el mar sube, o debido a las corrientes de viento, puede ser que se empiecen a desorientar y entrar cada vez más río adentro", detalló.

Asimismo, remarcó la importancia de informar de inmediato cualquier avistamiento: "Es fundamental dar un aviso a una autoridad de aplicación. Por suerte tenemos una comunicación muy fluida con San Fernando".

Las autoridades recordaron que, ante la presencia de lobos marinos u otra fauna marina o silvestre fuera de su hábitat habitual, los vecinos no deben intentar acercarse ni intervenir por cuenta propia. En San Fernando, las 24 horas está disponible Defensa Civil a través del teléfono 103.