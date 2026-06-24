Más de 100 alumnos de escuelas del Delta de Tigre realizaron la Promesa de Lealtad a la Bandera

La ceremonia se realizó en el Recreo El Alcázar y reunió a estudiantes de siete escuelas primarias isleñas, docentes y familias en una jornada dedicada a los valores, la identidad nacional y el legado de Manuel Belgrano.

Más de 100 estudiantes de cuarto grado de escuelas de las Islas de Tigre participaron de la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera Nacional en una ceremonia realizada en el Recreo El Alcázar, acompañados por sus familias, docentes y autoridades municipales.

El acto contó con la presencia del intendente Julio Zamora, quien compartió la jornada junto a integrantes de la comunidad educativa y destacó el significado de la fecha para los niños y niñas que asumieron el compromiso con el símbolo patrio.

"Fue realmente un momento muy emotivo junto a todos los alumnos y alumnas de 4° grado de Islas realizando la Promesa de Lealtad a la Bandera en una fecha tan especial como el Día de la Bandera. Además, mediante una obra de teatro se rememoró la vida y obra de Manuel Belgrano, su lucha por la independencia y su compromiso permanente por construir una patria mejor", expresó el jefe comunal.

Durante el encuentro participaron estudiantes de las escuelas primarias N°8 Manuel Belgrano, N°9 José Hernández, N°10 Leopoldo Lugones, N°12 José Inocencio Arias, N°13 Julián Anguiano, N°17 Enrique Adamoli y de la Capilla Escuela La Concepción.

Una jornada de aprendizaje y participación

Antes del acto protocolar, los alumnos compartieron actividades recreativas y un desayuno junto a sus compañeros. También disfrutaron de la obra teatral "Belgrano, el defensor de los pueblos soberanos", una propuesta destinada a acercar a los estudiantes la historia, el legado y los valores del creador de la Bandera Nacional.

Posteriormente, se realizó el ingreso de las banderas de ceremonia, la entonación del Himno Nacional Argentino y la lectura de la fórmula de promesa, momento en el que los estudiantes reafirmaron su compromiso con los valores representados por el emblema patrio.

"Por eso decimos que la promesa no es solamente a la bandera, sino también a los valores que ella representa. La bandera engloba la solidaridad, el compromiso con nuestros vecinos y vecinas, y un valor fundamental como es la educación, para que todos los chicos y chicas puedan crecer en igualdad de oportunidades y contar con mejores herramientas para su futuro", agregó Julio Zamora.

El acompañamiento de las familias

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de las familias, que acompañaron a los niños y niñas en uno de los momentos más significativos de su recorrido escolar.

La secretaria de Educación y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, señaló: "Para nosotros es muy importante poder realizar esta Promesa de Lealtad a la Bandera aquí, en las Islas, junto a más de 100 alumnos y alumnas de 4° grado. Fue un acto muy emotivo, vivido con mucho respeto y alegría por parte de los chicos y chicas, quienes asumieron el compromiso que representa este símbolo patrio acompañados por sus familias, docentes y toda la comunidad educativa".

La actividad tuvo como objetivo fortalecer la identidad nacional y promover entre las nuevas generaciones valores vinculados a la solidaridad, el respeto, la convivencia y el compromiso ciudadano.