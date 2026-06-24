Marcela Pagano pidió el juicio político para Adorni y acusó a Javier Milei de encubrimiento

La diputada cuestionó las demoras en el Congreso para avanzar sobre el funcionario, sostuvo que la moción de censura resulta insuficiente y aseguró que también debería investigarse la responsabilidad política del presidente Javier Milei.

La diputada cuestionó las demoras en el Congreso para avanzar sobre el funcionario, sostuvo que la moción de censura resulta insuficiente y aseguró que también debería investigarse la responsabilidad política del presidente Javier Milei.

Marcela Pagano volvió a cargar contra Manuel Adorni y sostuvo que el camino adecuado no es una simple interpelación ni una eventual moción de censura, sino directamente el juicio político. Además, fue más allá y afirmó que, a su entender, también existirían responsabilidades políticas que alcanzarían al presidente Javier Milei.

Durante una entrevista televisiva mientras se desarrollaba una sesión en la Cámara de Diputados, la legisladora cuestionó la decisión de avanzar con un emplazamiento a la Comisión de Asuntos Constitucionales para analizar el tema y consideró que el Congreso ya cuenta con herramientas suficientes para actuar.

"No estuve de acuerdo en lo que hoy se mocionó. Hay un artículo que es el 101 de la Constitución Nacional que ya marca el procedimiento sobre cómo tiene que hacerse la interpelación y luego la eventual moción de censura si los votos se consiguen", señaló.

Por qué rechaza la moción de censura

La diputada explicó que una eventual remoción mediante una moción de censura no impediría que el funcionario vuelva a ocupar otro cargo dentro del Estado.

"La moción de censura consiste en que se lo interpela y después el cuerpo dirime si hay que removerlo o no de su cargo. Ahora, no lo exime de la posibilidad de ocupar un rol dentro de otro ministerio o un consulado", argumentó.

En ese contexto, insistió en que la herramienta adecuada sería el juicio político. "Considero que ya le cabe el juicio político, por eso lo presenté", sostuvo.

Críticas a la Justicia y al avance de la causa

Pagano también se refirió a la investigación judicial vinculada al caso y reclamó avances concretos.

"Hace aproximadamente 40 días lo entregó a la Justicia de manera voluntaria. Se extrajo el material pertinente a la causa, pero no se ha anexado el contenido al expediente", afirmó.

"La expectativa que tengo es que se lo juzgue al funcionario sospechado de corrupción mientras está en el poder, no después", manifestó.

“A veces me siento sola”

"A veces me siento sola, pero es mi tarea. Como funcionaria pública cualquier elemento extraño o sospecha uno tiene que denunciarla y más cuando hay elementos probados", sostuvo.

"Yo sigo investigando. Quizás por el hecho de que me siento todavía periodista y sigo avanzando", dijo.

La acusación contra Javier Milei

"Considero que juicio político por este mismo tema también le cabe al presidente Javier Milei. ¿Sabés por qué? Por encubridor", afirmó.

"Mi decepción es absoluta", aseguró.

"No tengo nada que esconder y no les tengo miedo", expresó.

"Yo soy una diputada de 257. Ojalá otros tomen la misma postura porque una cosa es lo que dicen en el micrófono y otra cosa es después lo que votan o las ausencias", concluyó.