Autopista 9 de Julio Sur: un presunto motochorro murió tras un tiroteo durante un intento de robo

Las primeras hipótesis apuntan a un intento de robo contra un motociclista que habría respondido con disparos. Un hombre murió en el lugar y las autoridades buscan a otros dos sospechosos.

Un hombre murió este jueves por la mañana en la Autopista 9 de Julio Sur luego de un tiroteo que, según las primeras hipótesis de la investigación, se produjo durante un presunto intento de robo contra un motociclista. El hecho ocurrió entre la bajada de Avenida Iriarte y la subida de Caseros, donde trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, personal del SAME y peritos de la Policía Científica.

De acuerdo con la información preliminar, tres personas que se movilizaban en una moto habrían intentado asaltar a un motociclista. En ese contexto se produjo un intercambio de disparos y uno de los presuntos atacantes recibió un impacto de bala que le provocó la muerte en el lugar.

La víctima del intento de robo se retiró de la escena y era intensamente buscada por los investigadores para reconstruir la secuencia completa de lo ocurrido.

Según trascendió, el fallecido tenía alrededor de 30 años. Pese a la rápida llegada de una ambulancia del SAME, los médicos constataron su muerte sobre la cinta asfáltica.

El periodista Diego Gabriele explicó en C5N: "Están intentando determinar las causas. Un hombre herido de bala cae sobre la cinta asfáltica a la altura de la subida de la calle Caseros en la autopista, una moto que circulaba con por lo menos tres ocupantes. Uno de ellos cae".

Las primeras hipótesis de la investigación

En un primer momento, las autoridades evaluaron la posibilidad de que se tratara de un siniestro vial, debido a que las cámaras de seguridad registraron cómo un automovilista se detenía para alertar a los servicios de emergencia.

Sin embargo, al llegar al lugar, los investigadores comprobaron que la víctima presentaba una herida de arma de fuego.

"Era una herida de bala, a partir de ahí se constata el fallecimiento. Ahora están determinando desde dónde venía esta moto, si había algún tipo de tiroteo en los partidos más cercanos a la autopista", agregó Gabriele.

Operativo y desvíos de tránsito

Mientras se realizaban las pericias, la Policía de la Ciudad implementó un operativo que obligó a restringir la circulación vehicular en la zona.

Los automovilistas fueron desviados desde el Puente Pueyrredón hacia la avenida Montes de Oca, lo que provocó importantes demoras durante las primeras horas de la mañana.

Desde AUSA informaron cerca de las 9 que la autopista continuaba operando con dos carriles habilitados en sentido al centro porteño. Además, se mantenía restringido el carril derecho a la altura de avenida Suárez por el procedimiento policial y permanecía cerrado el acceso desde la calle California.

Los investigadores buscan establecer cómo se desarrolló el episodio e identificar tanto a los otros dos ocupantes de la motocicleta como al motociclista que habría sido víctima del intento de robo.