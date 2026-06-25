Detuvieron en San Martín a una mujer acusada de estafar vendedores de Marketplace con falsas transferencias

La acusada, de 25 años, era buscada por la Justicia en una causa por estafas digitales. Según la investigación, utilizaba comprobantes de pago apócrifos para retirar mercadería sin abonarla.

Una joven de 25 años que se encontraba prófuga de la Justicia fue detenida por efectivos de la Policía Federal Argentina en Villa Ballester, partido de General San Martín, acusada de cometer una serie de estafas mediante operaciones realizadas a través de Marketplace y otras plataformas digitales.

La investigación determinó que la mujer contactaba a vendedores que ofrecían productos de alto valor y simulaba concretar las compras mediante transferencias bancarias que nunca se acreditaban.

De acuerdo con la causa, la sospechosa utilizaba perfiles falsos en redes sociales para establecer contacto con las víctimas. Una vez acordada la operación, enviaba comprobantes apócrifos que aparentaban acreditar el pago de la mercadería.

Cuando los vendedores advertían que el dinero todavía no figuraba en sus cuentas, la compradora argumentaba que se trataba de una demora habitual del sistema bancario y solicitaba esperar algunas horas más. Paralelamente, insistía en retirar cuanto antes los productos alegando situaciones de urgencia.

Cómo era la maniobra

Según la investigación judicial, muchas de las víctimas terminaban entregando la mercadería convencidas de que el dinero ingresaría posteriormente.

Para retirar los artículos, la acusada enviaba conductores de aplicaciones de transporte, quienes pasaban a buscar los productos en representación de la supuesta compradora.

Sin embargo, el pago nunca llegaba a acreditarse.

Los investigadores señalaron además que, una vez consumada la maniobra, la mujer enviaba mensajes burlándose de quienes habían sido engañados. Uno de los textos que aparecía con frecuencia era: "Antes de entregar algo tenés que asegurarte de recibir el dinero. Saludos".

Luego de esos mensajes, eliminaba las conversaciones y bloqueaba cualquier posibilidad de contacto.

Durante la investigación, la modalidad delictiva llevó a que fuera identificada con el apodo de "la embustera online".

Estaba prófuga y tenía pedido de captura

La sospechosa ya había sido identificada por la Justicia y la causa había sido elevada a juicio. No obstante, cuando debía ser notificada del inicio del debate oral, abandonó su domicilio y quedó en condición de prófuga.

Ante esa situación, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 8 emitió un pedido de captura y encomendó la búsqueda a la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal.

Las tareas investigativas permitieron establecer que la mujer se ocultaba en la localidad de Villa Ballester.

Tras varios días de vigilancia, los efectivos lograron localizarla y detenerla en la vía pública, en las inmediaciones de las calles Paraná y Juan Bautista Alberdi.

La acusada quedó a disposición de la Justicia por el delito de estafa y fue alojada en la División Alcaidías Anexo Cavia de la Policía Federal Argentina.

Las autoridades reiteraron la importancia de verificar la acreditación efectiva de los pagos antes de entregar mercadería en operaciones realizadas mediante plataformas de compraventa online.