Destino Tigre reunió a prestadores y agencias para impulsar el turismo y generar nuevos negocios

Prestadores, gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes y guías participaron de una jornada de vinculación impulsada por el Municipio para ampliar oportunidades comerciales y fortalecer la oferta turística local.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del Networking “Destino Tigre”, una iniciativa destinada a fortalecer la actividad turística local mediante la generación de contactos estratégicos entre prestadores, agencias de viajes, organizadores de eventos, gastronómicos, hoteleros y guías turísticos.

La actividad se desarrolló en el SUM “Alejandra Nardi” del Honorable Concejo Deliberante y contó con la participación del intendente Julio Zamora, quien dialogó con los representantes del sector sobre la situación económica actual y los desafíos que enfrenta la actividad.

El encuentro fue organizado por la Subsecretaría de Turismo del Municipio con el objetivo de vincular a prestadores locales con agencias de viajes provenientes de otros distritos, promoviendo nuevas oportunidades comerciales y una mayor difusión de los atractivos del partido.

Durante la jornada, Zamora destacó el papel que cumple el turismo en la economía local y la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos actores del sector.

"Se trató de unir las voluntades que trabajan en el turismo de Tigre, tanto emprendedores como las agencias y guías. El Municipio es un articulador de toda esa energía que genera mucho trabajo y prosperidad para los vecinos. Estas actividades buscan hacer de este rubro una herramienta de desarrollo de nuestra comunidad y para eso mostramos cada uno de los rincones del distrito con sus misterios tanto en el Delta como en el sector continental", sostuvo el jefe comunal.

Además, agregó: "Estamos viviendo momentos críticos en materia económica, lo que repercute en el turismo, por eso se realizan este tipo de reuniones para tratar de enfrentar esta situación social que estamos viviendo".

Un espacio para conectar al sector turístico

La directora general de Desarrollo Turístico, Débora de Irahola, explicó que la propuesta buscó reunir por primera vez a diferentes actores vinculados a la actividad para intercambiar experiencias y proyectar acciones conjuntas.

"Esta es la primera oportunidad en que nos juntamos en un encuentro de este tipo. La idea fue hacer una presentación de destino y contarles a nuestros prestadores lo que hicimos en el 2025, que planificamos en el 2026 y que ellos cuenten quienes son como también que hace a las agencias que invitamos de Capital Federal", señaló.

La mirada de los prestadores

Entre los participantes estuvo Jeremías Ginko, titular del restaurante La Tía Ñata, quien valoró la posibilidad de generar vínculos entre los distintos servicios vinculados al turismo.

"Esto sirve para conectarnos entre los prestadores turísticos, ofrecer nuestros servicios y hacer que Tigre empiece a anexarse para brindar mejores prestaciones a los visitantes. Hablamos con muchas empresas y nuestra idea es fomentar las visitas a Villa La Ñata y Dique Luján", expresó.

La iniciativa se enmarca en las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer la promoción de los atractivos del distrito y consolidar el trabajo articulado entre el sector público y privado.