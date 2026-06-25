Más de 1.400 alumnos de Vicente López realizaron la Promesa a la Bandera en Tecnópolis

En el marco del Día de la Bandera, más de 1.400 estudiantes de cuarto grado de Vicente López realizaron la tradicional Promesa de Lealtad en Tecnópolis, en un acto que reunió a escuelas públicas, privadas y municipales junto a familias, docentes y autoridades.

En el predio de Tecnópolis, más de 1.400 alumnos de cuarto grado de Vicente López realizaron la tradicional Promesa de Lealtad a la Bandera, en una jornada que reunió a 35 escuelas públicas municipales, provinciales y privadas del distrito junto a familias, docentes y autoridades locales.

El acto se desarrolló en el marco del Día de la Bandera y estuvo encabezado por la intendenta Soledad Martínez, quien tomó la promesa a los estudiantes frente a la comunidad educativa.

“Es un día muy especial para todos los chicos de cuarto grado de Vicente López. Hicieron la Promesa de Lealtad a la Bandera en Tecnópolis, donde logramos reunir a escuelas públicas municipales y provinciales, y también a escuelas privadas. Toda la comunidad educativa de Vicente López se reunió para festejar este día con los chicos”, expresó la jefa comunal durante la ceremonia.

El encuentro se dio en conmemoración del fallecimiento de Manuel Belgrano, figura central de la independencia argentina y creador de la bandera nacional. Cada 20 de junio, los estudiantes de cuarto grado de las escuelas primarias realizan esta promesa como parte de su formación ciudadana.

Durante la jornada, la Banda Militar de la Fuerza Aérea Argentina “Alas Argentinas” interpretó el Himno Nacional Argentino y la canción “Aurora”, aportando el marco protocolar del acto.

Además, el artista Benjamín Botero participó con interpretaciones de folklore junto a alumnos y docentes de la Escuela de Música Popular de Vicente López, sumando un componente artístico a la ceremonia.

Uno de los momentos destacados fue el traspaso de la bandera benemérita, una insignia histórica donada al municipio en 1937 y que desde 1943 rota entre las escuelas provinciales del distrito.

Para el cierre, Soledad Martínez remarcó la importancia de la educación en la gestión local. “En Vicente López la educación es un orgullo, no solo la municipal sino en todos sus ámbitos. Es un faro para el resto de la provincia. Vamos a seguir por este camino, invirtiendo recursos municipales en educación pública de calidad y acompañando también a las escuelas parroquiales y privadas, trabajando en conjunto. Eso es lo que hace la diferencia”, sostuvo.