San Isidro amplía el apoyo escolar gratuito para alumnos de primaria en barrios vulnerables

Los espacios funcionan en Beccar y Boulogne, están destinados a niños en situación de vulnerabilidad y buscan reforzar aprendizajes en lectura, escritura y matemática fuera del horario escolar.

Más de un centenar de niños participan de los espacios de Apoyo Escolar que impulsa el Municipio de San Isidro en las localidades de Beccar y Boulogne, una propuesta gratuita destinada a fortalecer los aprendizajes de alumnos de nivel primario en contextos de vulnerabilidad.

La iniciativa se desarrolla en cinco sedes distribuidas en distintos barrios y cuenta con el acompañamiento de dos profesionales universitarios que se encuentran realizando su formación docente a través de Enseñá por Argentina, organización que colabora con el programa.

Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro destacaron la importancia de estos espacios para acompañar las trayectorias educativas de los niños. “Los espacios de Apoyo Escolar ponen en igualdad de condiciones a todos los niños al garantizarles el acceso al conjunto de saberes significativos. Una iniciativa que les permite participar de manera plena y acorde a su edad en la vida escolar, familiar y comunitaria, y que es una herramienta clave para mitigar disparidades y promover una educación equitativa”, señalaron.

A diferencia de otras propuestas de acompañamiento, el programa no está orientado a la realización de tareas escolares. El objetivo principal es reforzar contenidos vinculados con la alfabetización, la comprensión lectora y la matemática mediante actividades específicas diseñadas para fortalecer esos aprendizajes.

Las actividades incluyen herramientas del programa DALE (Derecho a Aprender a Leer y a Escribir), una iniciativa de alfabetización inicial, además de cuadernillos de matemática y otras propuestas didácticas adaptadas a las necesidades de los alumnos.

Inscripciones abiertas durante todo el año

Las familias interesadas pueden inscribir a los niños en cualquier momento del año. El trámite se realiza de manera presencial en cada sede durante sus horarios de funcionamiento y es obligatorio que el menor concurra acompañado por un adulto responsable al momento de la inscripción.

Dónde funcionan los espacios de apoyo escolar

Beccar

La Sede – La Cava

Jorge Newbery 1456

Viernes de 16:30 a 18:00

Merendero San Cayetano

Manuela García 2024

Miércoles de 17:00 a 19:00

Club Granaderos

Pasaje Granaderos 697, Barrio Uruguay

Martes de 17:00 a 19:00

La Canchita

La Cava

Lunes de 16:00 a 18:00

Boulogne

Cristo Obrero

Araoz y Guayaquil

Martes de 14:00 a 16:00

Para más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Educación municipal a través del correo: educacion@sanisidro.gob.ar