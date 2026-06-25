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San Isidro

San Isidro amplía el apoyo escolar gratuito para alumnos de primaria en barrios vulnerables

Apoyo escolar en San Isidro
Los espacios funcionan en Beccar y Boulogne, están destinados a niños en situación de vulnerabilidad y buscan reforzar aprendizajes en lectura, escritura y matemática fuera del horario escolar.

Más de un centenar de niños participan de los espacios de Apoyo Escolar que impulsa el Municipio de San Isidro en las localidades de Beccar y Boulogne, una propuesta gratuita destinada a fortalecer los aprendizajes de alumnos de nivel primario en contextos de vulnerabilidad.


La iniciativa se desarrolla en cinco sedes distribuidas en distintos barrios y cuenta con el acompañamiento de dos profesionales universitarios que se encuentran realizando su formación docente a través de Enseñá por Argentina, organización que colabora con el programa.


Desde la Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro destacaron la importancia de estos espacios para acompañar las trayectorias educativas de los niños. “Los espacios de Apoyo Escolar ponen en igualdad de condiciones a todos los niños al garantizarles el acceso al conjunto de saberes significativos. Una iniciativa que les permite participar de manera plena y acorde a su edad en la vida escolar, familiar y comunitaria, y que es una herramienta clave para mitigar disparidades y promover una educación equitativa”, señalaron.


A diferencia de otras propuestas de acompañamiento, el programa no está orientado a la realización de tareas escolares. El objetivo principal es reforzar contenidos vinculados con la alfabetización, la comprensión lectora y la matemática mediante actividades específicas diseñadas para fortalecer esos aprendizajes.


Las actividades incluyen herramientas del programa DALE (Derecho a Aprender a Leer y a Escribir), una iniciativa de alfabetización inicial, además de cuadernillos de matemática y otras propuestas didácticas adaptadas a las necesidades de los alumnos.


Inscripciones abiertas durante todo el año


Las familias interesadas pueden inscribir a los niños en cualquier momento del año. El trámite se realiza de manera presencial en cada sede durante sus horarios de funcionamiento y es obligatorio que el menor concurra acompañado por un adulto responsable al momento de la inscripción.


Dónde funcionan los espacios de apoyo escolar


Beccar


La Sede – La Cava
Jorge Newbery 1456
Viernes de 16:30 a 18:00


Merendero San Cayetano
Manuela García 2024
Miércoles de 17:00 a 19:00


Club Granaderos
Pasaje Granaderos 697, Barrio Uruguay
Martes de 17:00 a 19:00


La Canchita
La Cava
Lunes de 16:00 a 18:00


Boulogne


Cristo Obrero
Araoz y Guayaquil
Martes de 14:00 a 16:00


Para más información, los interesados pueden comunicarse con el área de Educación municipal a través del correo: educacion@sanisidro.gob.ar

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