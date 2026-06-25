Don Torcuato: la Comunidad Guía N° 11 San Marcelo reunió a más de 300 personas en su tradicional tallarinada solidaria

La actividad se realizó en el salón parroquial San Marcelo, en Don Torcuato, con el objetivo de reunir recursos para financiar los campamentos y las distintas propuestas educativas y solidarias que desarrolla la organización desde hace más de cinco décadas.

La Comunidad Guía N° 11 San Marcelo volvió a convocar a vecinos de Don Torcuato en una nueva edición de su tradicional tallarinada solidaria, un encuentro que reunió a más de 300 personas con el objetivo de recaudar fondos para sostener los campamentos y las actividades que la organización desarrolla durante todo el año.

La jornada se realizó en el salón parroquial San Marcelo y contó con la participación de autoridades del Municipio de Tigre, entre ellas la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, quien acompañó la iniciativa.

La funcionaria destacó el trabajo que realiza la institución dentro de la comunidad y afirmó: “La entidad realiza tareas importantes en la comunidad ya que trabaja inculcando valores como el respeto y la solidaridad, pilares fundamentales de la sociedad. Las actividades que realiza la Comunidad Guía San Marcelo son esenciales en tiempos tan complejos como los que atravesamos”.

Con más de 50 años de trayectoria en Tigre, la Comunidad Guía N° 11 San Marcelo desarrolla talleres de formación, promueve el trabajo en equipo y el liderazgo, además de impulsar distintas acciones solidarias destinadas a personas que más lo necesitan.

Por su parte, Alejandra, representante de la organización, explicó el destino de lo recaudado durante la jornada: “Es un evento que realizamos en el salón de la parroquia San Marcelo anualmente para juntar fondos destinados a los diferentes campamentos que hacemos. Contamos con la presencia de más de 300 personas en esta actividad. El Municipio siempre nos acompaña, estamos muy agradecidos por el apoyo constante”.

La tradicional tallarinada constituye uno de los principales eventos de recaudación de la entidad y permite sostener las propuestas educativas, recreativas y solidarias que lleva adelante durante el año.