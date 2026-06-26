“Tigre Sirve” renovó su aplicación para agilizar reclamos, consultas y sugerencias de los vecinos

La herramienta digital del Municipio incorpora nuevas funciones para simplificar la gestión de trámites vecinales. La actualización suma seguimiento en tiempo real, geolocalización automática y un historial unificado de solicitudes.

La nueva versión de “Tigre Sirve” incorpora geolocalización automática, notificaciones en tiempo real, mensajes de voz e historial unificado para simplificar la comunicación entre los vecinos y el Municipio de Tigre desde dispositivos Android e iOS.

Los vecinos de Tigre ya cuentan con una nueva versión de “Tigre Sirve”, la aplicación del Municipio de Tigre diseñada para realizar reclamos, consultas y sugerencias desde el teléfono celular. La actualización incorpora herramientas que buscan simplificar cada trámite y facilitar el seguimiento de las solicitudes desde un único lugar.

Disponible para dispositivos Android e iOS, la aplicación pasa a integrarse al ecosistema de atención de Tigre Sirve, complementando los canales que ya funcionan para centralizar los pedidos de los vecinos y optimizar la gestión de cada caso.

Uno de los principales cambios es la incorporación de un sistema de geolocalización automática, que identifica el lugar desde donde se genera el reclamo sin necesidad de completar datos manualmente. De esta manera, las áreas municipales pueden ubicar con mayor precisión el punto de intervención y agilizar la respuesta.

Otra de las novedades es el sistema de notificaciones en tiempo real. A través de mensajes push, cada usuario recibe avisos sobre las actualizaciones del expediente, conoce el avance de las gestiones y puede saber si es necesario aportar información adicional para continuar con el trámite.

La plataforma también incorpora la posibilidad de enviar mensajes de voz, una función pensada para evitar formularios extensos y ofrecer una alternativa más práctica y accesible al momento de comunicar una consulta, reclamo o sugerencia.

Además, la aplicación reúne en un mismo espacio el historial completo de solicitudes, permitiendo consultar cada trámite realizado y seguir su estado desde la generación del legajo hasta su resolución.

Descarga de la aplicación

La nueva versión de “Tigre Sirve” ya se encuentra disponible para dispositivos Android y iOS a través de las respectivas tiendas oficiales.