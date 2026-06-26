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Tigre

“Vení y Juguemos Juntos”: Tigre entregó material lúdico en un jardín de infantes de General Pacheco

Nuevos kits lúdicos para un jardín de infantes de General Pacheco
La iniciativa “Vení y Juguemos Juntos” llegó al Jardín de Infantes Nº 934, en Las Tunas, con la entrega de materiales de juego y una propuesta que también incluye talleres y capacitaciones para fortalecer el trabajo con la comunidad educativa.

El Jardín de Infantes Nº 934, ubicado en el barrio Las Tunas de General Pacheco, recibió nuevos kits lúdicos en el marco del programa “Vení y Juguemos Juntos”, una iniciativa impulsada por el Municipio de Tigre para acompañar y fortalecer las propuestas educativas destinadas a la primera infancia.


La entrega formó parte de una nueva jornada del programa, encabezada por autoridades del Poder Ejecutivo local, que busca brindar herramientas a las instituciones educativas del distrito a través de materiales de juego y acciones orientadas al desarrollo de niños y niñas.


Además de la distribución de kits lúdicos, “Vení y Juguemos Juntos” contempla la realización de capacitaciones y talleres destinados a la comunidad, con el objetivo de promover vínculos saludables y fortalecer los lazos entre vecinos y vecinas.


El director general de Fortalecimiento Familiar, Infancia y Adolescencia, Lucas Díaz, destacó la importancia de sostener este tipo de iniciativas y expresó: “Es importante continuar fortaleciendo los lugares de los niños y niñas del territorio. Las políticas públicas del Municipio de Tigre son siempre acciones de cercanía que tienen como finalidad contribuir al desarrollo comunitario”.


Quienes deseen obtener más información sobre el programa pueden comunicarse al 5280-0410 o consultar las redes sociales del área de Mujeres, Géneros e Infancias del Municipio de Tigre.

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