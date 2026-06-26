Kicillof inauguró obras en Berazategui con una nueva colectora en Hudson y un SUM en Sourigues

Las obras incluyen un nuevo acceso al Parque Industrial de Hudson, con pavimento, rotonda y puente sobre el arroyo Las Conchitas, además de un salón de usos múltiples destinado a actividades deportivas y culturales para vecinos de Sourigues.

Axel Kicillof encabezó en Berazategui la inauguración de dos obras vinculadas a la infraestructura productiva y al desarrollo comunitario: un nuevo tramo de la colectora sur de la Avenida Circunvalación, en Hudson, y un salón de usos múltiples (SUM) en la localidad de Sourigues.

Acompañado por el intendente Carlos Balor y miembros del gabinete provincial, el gobernador destacó que la obra vial permitirá mejorar el acceso al Parque Industrial de Hudson y favorecer la actividad económica de la zona.

"Inauguramos este tramo de la colectora para mejorar el acceso al Parque Industrial: es una obra estratégica que va a permitir generar más actividad y desarrollo para el pueblo de Berazategui", afirmó Kicillof.

El mandatario provincial también cuestionó la política económica del Gobierno nacional al señalar: "Frente a un Gobierno nacional que abre las importaciones y que festeja cuando cierran las empresas, nosotros elegimos defender a los trabajadores y a la producción local".

Una obra para mejorar el acceso al Parque Industrial

Los trabajos comprendieron la pavimentación de 1,3 kilómetros de la colectora sur de la Avenida Circunvalación, la construcción de una rotonda de acceso a la autopista Buenos Aires-La Plata, desagües pluviales y un puente sobre el arroyo Las Conchitas, que permitirá una mejor conexión con el Polo Maderero Hudson.

Durante el acto, Kicillof sostuvo además: "El desarrollo de nuestra provincia no se va a lograr con individualismo ni dejando todo en manos del mercado: necesitamos al empresario invirtiendo, a los trabajadores en sus puestos y al Estado presente y acompañando".

Asimismo, agregó: "Las políticas que decidió aplicar Milei están destruyendo nuestro entramado productivo: desde la Provincia hacemos un enorme esfuerzo para mitigar sus consecuencias y continuar con las obras que mejoran la productividad de las pymes bonaerenses".

Un nuevo espacio para actividades comunitarias

En la misma jornada quedó inaugurado el SUM "Campeones de la vida", un edificio de 300 metros cuadrados donde se desarrollarán actividades gratuitas como pilates, taekwondo, folklore y dibujo. El espacio está destinado a más de 800 familias de los barrios 6 de Enero y Parque Las Rosas, en Sourigues.

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, destacó: "Nuestra concepción de la política y de la gestión en la Provincia es hacer lo que el pueblo demanda y necesita: este nuevo espacio era solicitado por los vecinos del barrio y hoy es una realidad para que desarrollen sus actividades culturales y deportivas".

Por su parte, el intendente Carlos Balor expresó: "A diferencia del Gobierno nacional, el trabajo conjunto con la Provincia garantiza que las obras que necesitamos en el distrito se continúen, como lo hicimos con este espacio para actividades comunitarias". Luego agregó: "Este es también el legado de Juán José Mussi: una gestión eficaz y cerca de la gente".

Al cerrar el acto, Kicillof afirmó: "Este nuevo espacio representa todo lo contrario a la lógica del 'sálvese quien pueda': el SUM que inauguramos es sinónimo de vida en comunidad y de solidaridad". Y concluyó: "El Gobierno de la Provincia va a seguir caminando cada barrio, escuchando a cada vecino y llevando obras que mejoren el día a día de la gente".

Participaron también el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; los subsecretarios Cristian Cardozo, Rubén Pascolini y Daniel Menéndez; el diputado provincial Mariano Cascallares, funcionarios municipales y concejales.