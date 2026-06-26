Murió Ernestina Pais tras ser embestida por el Tren de la Costa en un paso a nivel de San Isidro

La periodista y conductora tenía 54 años. El choque ocurrió en un paso a nivel de San Isidro, donde su vehículo fue impactado por una formación del Tren de la Costa. La fiscalía analiza cámaras de seguridad y ordenó pericias para determinar cómo se produjo el siniestro.

La periodista y conductora Ernestina Pais murió este viernes a los 54 años luego de que el automóvil que conducía fuera embestido por una formación del Tren de la Costa en un paso a nivel ubicado en la intersección de Sáenz Peña y El Cano, en San Isidro.

El accidente ocurrió alrededor de las 19.25. Según las primeras actuaciones, la conductora circulaba en un Honda City cuando intentó atravesar el cruce ferroviario y el vehículo fue impactado sobre el lateral del conductor. Como consecuencia del violento choque, falleció en el lugar.

Las primeras pericias indican que tanto las barreras como el sistema de señalización lumínica y sonora funcionaban correctamente al momento del hecho. Desde el Municipio de San Isidro también confirmaron que la barrera se encontraba baja cuando el automóvil inició el cruce.

La investigación quedó a cargo de la fiscal María Paula Hertrig, quien dispuso el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y distintas pericias para reconstruir la mecánica del siniestro. En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales y peritos.

Entre las imágenes incorporadas al expediente habría una cámara que registró el momento del impacto. Según trascendió de la investigación, la secuencia muestra primero el descenso de las barreras del paso a nivel. Instantes después, otro vehículo cruza en infracción y continúa su marcha. Detrás de ese automóvil avanzó el de Ernestina Pais, que habría intentado atravesar el cruce en diagonal antes de ser alcanzado por la formación ferroviaria.

El cuerpo de la conductora será sometido a una autopsia. Además, se realizarán análisis toxicológicos para determinar si había consumido alcohol o drogas antes del accidente.

Los investigadores también establecieron que la periodista se dirigía, presuntamente, hacia el Teatro Niní Marshall de Tigre, donde tenía previsto participar de la obra “El divorcio del año”, junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.

Un antecedente reciente en Vicente López

En marzo de este año, Ernestina Pais protagonizó otro incidente vial en Vicente López, cuando chocó con el mismo Honda City en el cruce de la avenida Del Libertador y Las Heras.

En aquella oportunidad el impacto solo provocó daños materiales y no hubo personas heridas. Tras la intervención de efectivos policiales y agentes municipales, la conductora se negó a realizar el test de alcoholemia, por lo que se labró el acta de infracción correspondiente y el vehículo fue secuestrado. Más tarde se retiró del lugar acompañada por su exmarido y su hijo.

Quién era Ernestina Pais

Ernestina Pais desarrolló una reconocida carrera en la televisión y la radio argentinas. Alcanzó gran popularidad como conductora de Mañanas Informales, junto a Jorge Guinzburg, y posteriormente encabezó distintos programas de entretenimiento y actualidad.

Durante los últimos años también habló públicamente sobre su salud mental y su proceso de recuperación de la adicción al alcohol, convirtiéndose en una referente en la concientización sobre los consumos problemáticos.

Semanas atrás había contado en el programa de Mirtha Legrand que llevaba más de un año sin consumir alcohol. Allí expresó: "Fue una situación delicada, pero hoy me lleva a transmitir básicamente esto: se puede".

En distintas entrevistas también relató cómo la pandemia profundizó su crisis personal. "Estábamos todos endeudados y yo empecé a usar el alcohol para calmar y tapar la angustia", recordó.

En otra reflexión sobre su recuperación sostuvo: "El consumo problemático no empieza el día que vos levantás la copa, sino que empieza cuando vos empezás a no decir lo que te está pasando". Y agregó: "Empecé a vivir un infierno".