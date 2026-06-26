Vicente López sumó una Plaza Activa en Olivos con juegos, espacios recreativos y propuestas saludables

La nueva Plaza Activa Joy of Moving, desarrollada por el Municipio de Vicente López junto a Ferrero, incorpora juegos, sectores recreativos y propuestas educativas para fomentar el movimiento y los hábitos saludables en las infancias.

Vicente López incorporó un nuevo espacio recreativo destinado a promover el juego, el aprendizaje y la actividad física con la inauguración de la Plaza Activa Joy of Moving, ubicada en la Plaza de los Inmigrantes, en Olivos. La iniciativa fue desarrollada junto a la empresa Ferrero como parte de un trabajo conjunto orientado a generar entornos que incentiven hábitos de vida saludables para niños y familias.

El espacio forma parte del programa internacional Joy of Moving, una propuesta nacida en 2005 que actualmente se desarrolla en más de 30 países. La iniciativa busca recuperar sectores de plazas para transformarlos en ámbitos donde el movimiento, la creatividad y el juego sean protagonistas de las actividades cotidianas.

La nueva plaza fue concebida como un punto de encuentro para la comunidad. Cuenta con juegos diseñados para estimular la actividad física y superficies de caucho reciclado que mejoran la seguridad de los sectores recreativos. Además, incorpora cartelería con códigos QR que brinda información sobre los cuatro pilares del programa, enfocados en la amistad, la familia, la diversión y el juego limpio, reforzando el valor educativo de cada propuesta.

La inauguración reunió a directivos, docentes y estudiantes de las Escuelas Primarias N.º 1 y N.º 15 de Vicente López, cuyos alumnos participaron de actividades recreativas en el nuevo espacio. Durante la jornada, ambas instituciones también recibieron materiales deportivos para continuar promoviendo la práctica de actividades físicas en el ámbito escolar.

La intervención se suma a otras acciones desarrolladas por el municipio y Ferrero en establecimientos educativos del distrito. Entre ellas se encuentran capacitaciones teóricas y prácticas, mejoras en patios escolares y trabajos realizados en las escuelas primarias municipales Manuel Dorrego y Emma Pérez Ferreira, además del Jardín de Infantes N.º 6.

La incorporación de esta Plaza Activa también forma parte del plan de renovación de espacios públicos que lleva adelante Vicente López, donde en los últimos años se transformaron e incorporaron más de 20 plazas y espacios verdes mediante obras de renovación de senderos, sectores de juegos, canteros, equipamiento urbano e intervenciones destinadas a preservar el patrimonio y modernizar los lugares de encuentro de los vecinos.

Del acto de inauguración participaron representantes de Ferrero, entre ellos Renato Zanoni, Managing Director para América del Sur; Laura Perdomo, General Manager de Ferrero Cono Sur; e Inés Kracht, gerente de Asuntos Institucionales Cono Sur. En representación del municipio estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Facundo Carrillo; el secretario de Servicios Públicos, Leandro Martin; y la subsecretaria de Vinculación Pública y Privada, Belén Alonso.