El Hospital Materno Infantil de Tigre utilizó una cirugía magnética sin cicatrices para operar a un niño

El equipo del Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó” utilizó por primera vez en el sistema público una técnica magnética mínimamente invasiva para retirar un objeto metálico del abdomen de un paciente pediátrico, que recibió el alta el mismo día de la intervención.

El Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" de Tigre concretó una intervención inédita para el sistema de salud pública al realizar la primera Cirugía Magnética Sin Cicatrices destinada a extraer un elemento metálico del cuerpo de un paciente pediátrico. La operación permitió retirar un clavo del abdomen de Nehitán, un niño de dos años, mediante una técnica mínimamente invasiva que favorece una recuperación más rápida.

El pequeño ingresó a la guardia luego de sufrir una caída desde una altura. Durante los estudios realizados para evaluar el traumatismo, los profesionales detectaron de manera inesperada la presencia de un clavo alojado en su abdomen. Ante ese hallazgo, el equipo médico decidió intervenir quirúrgicamente utilizando el novedoso procedimiento magnético.

Uno de los cirujanos que encabezó la operación, Pier Mejia Cordova, explicó: “Es una intervención que nos pone como referencia a nivel país. El paciente concurrió a la guardia por un politraumatismo y luego de los chequeos se constató del cuerpo extraño en su interior. Decidimos avanzar con la operación que es muy poco invasiva. El paciente se fue de alta en el día: también es fundamental destacar el acompañamiento psicológico del equipo local con el paciente y su familia”.

La madre del niño, Araceli, destacó el trabajo realizado durante toda la atención médica. “Nos trasladaron al hospital e hicieron el seguimiento correspondiente después de que mi hijo se cayó. Los profesionales nos acompañaron en todo momento, desde lo físico hasta lo psicológico. Estoy muy contenta y agradecida por todos los doctores que cuidaron a mi hijo en el proceso en el cual estuvo internado y operado”.

Una técnica que reduce la invasión quirúrgica

La denominada "Cirugía Magnética Sin Cicatrices" tiene alrededor de diez años de desarrollo y utiliza imanes para desplazar y extraer objetos metálicos del interior del cuerpo sin necesidad de realizar procedimientos quirúrgicos convencionales de mayor complejidad. Esto permite disminuir el nivel de invasión, reducir los tiempos de recuperación y favorecer un alta médica más rápida.

El cirujano e inventor del procedimiento, Guillermo Domínguez, señaló: “Es una técnica que está creciendo mucho a nivel mundial. La operación se ejecutó tal cual lo planificamos en este caso pediátrico, los imanes ayudaron a extraer el clavo del pequeño. Nos llena de orgullo que los cirujanos de este hospital hayan llevado adelante esta intervención, estoy sorprendido por todo el equipo médico con el que cuenta el Municipio”.

Un hospital de referencia para la región

El Hospital Materno Infantil "Dr. Florencio Escardó" dispone de 140 camas de internación distribuidas entre maternidad, neonatología, primera y segunda infancia, terapia intermedia, observación y otros servicios. Además, cuenta con quirófanos completamente equipados y salas de parto respetado (TPR).

La incorporación de este tipo de procedimientos permite ampliar la capacidad del establecimiento para realizar intervenciones de mayor complejidad y consolida al hospital como un centro de referencia regional dentro del sistema municipal de salud.