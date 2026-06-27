La dura carta de despedida de Manuel Adorni: denunció una campaña de desprestigio y explicó por qué dejó el Gobierno

El ex jefe de Gabinete sostuvo que fue víctima de una campaña de desprestigio durante los últimos meses, rechazó una por una las denuncias en su contra y aseguró que deja el cargo con la tranquilidad de no haber cometido hechos de corrupción.

Manuel Adorni defendió su gestión tras renunciar: "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho"

Tras presentar su renuncia al presidente Javier Milei, el ex jefe de Gabinete Manuel Adorni difundió una extensa carta en la que defendió su gestión, negó todas las acusaciones que pesaban sobre él y sostuvo que durante los últimos meses fue blanco de una campaña sistemática de desprestigio que terminó afectando tanto su imagen pública como su vida privada.

En el texto, el ex funcionario afirmó que durante su paso por el Gobierno circularon numerosas versiones falsas sobre su patrimonio y su conducta personal. "Las mentiras que se han dicho fueron de lo más variadas", escribió.

Rechazo a las denuncias

Adorni enumeró una extensa lista de acusaciones que, según aseguró, nunca tuvieron sustento. Entre ellas mencionó supuestos viajes inexistentes, gastos suntuosos, contrataciones irregulares, negocios con empresas públicas, la compra de mansiones y automóviles de lujo, una granja de criptomonedas, casos de nepotismo e incluso la existencia de un supuesto "pendrive lleno de dólares".

También negó versiones que lo vinculaban con cirugías estéticas de alto costo, sociedades comerciales en Uruguay y presuntos pagos para evitar publicaciones periodísticas.

"Incluso han sugerido que he pagado millones para que no hablen de mí", expresó.

"Nunca existió una prueba"

El ex jefe de Gabinete aseguró que ninguna de las denuncias estuvo respaldada por pruebas y defendió su desempeño durante la función pública.

"Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", afirmó.

Asimismo, cuestionó otras versiones que circularon durante los últimos meses y que, según indicó, buscaban explicar su permanencia en el cargo.

"Llegaron a decir que mi permanencia en el cargo respondía a que los tenía extorsionados a usted y a la Secretaría General de la Presidencia", señaló en referencia al presidente y a la titular de la Secretaría General de la Presidencia.

El impacto en su vida personal

Adorni sostuvo que las acusaciones terminaron excediendo el plano político y afectaron a su entorno familiar.

"Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real", manifestó.

En ese contexto, explicó que la protección de su familia fue el principal motivo que lo llevó a dejar el Gobierno.

"El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy", sostuvo.

Críticas a sectores de la prensa

En otro tramo de la carta, el ex funcionario cuestionó el tratamiento que recibió por parte de algunos medios de comunicación y denunció un intento permanente por destruir su reputación.

"Lamento que el hostigamiento, la mentira y el constante intento de los medios de arruinar mi honorabilidad nos hayan querido hacer tanto daño", expresó.

Finalmente, aseguró que deja la función pública convencido de haber cumplido con sus responsabilidades y sin reproches sobre su actuación.

"Hoy me voy a ir a dormir en absoluta paz conmigo mismo y con lo hecho por el país", concluyó.