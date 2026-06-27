Manuel Adorni renunció como jefe de Gabinete del Gobierno de Javier Milei

La salida del funcionario ocurre tras tres meses de denuncias y sospechas por un presunto enriquecimiento ilícito. Había asumido como jefe de Gabinete en octubre de 2025, luego de desempeñarse como vocero presidencial.

La crisis política que atravesaba el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este sábado con la renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete. La decisión se produjo luego de tres meses marcados por denuncias y acusaciones por un presunto enriquecimiento ilícito.

El ahora exfuncionario había iniciado su gestión en diciembre de 2023 como vocero presidencial, tras la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada. Más tarde, a fines de octubre de 2025, fue designado jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Las sospechas sobre su patrimonio comenzaron en marzo de este año, después de un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti. Desde entonces se acumularon denuncias e investigaciones que apuntaban a un supuesto incremento patrimonial irregular.

Adorni difundió una carta con un fuerte descargo

Tras anunciar su salida del Gobierno, Manuel Adorni publicó una extensa carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que defendió su gestión y aseguró que durante los últimos meses fue víctima de una campaña de desprestigio basada en denuncias que calificó como falsas.

El ex jefe de Gabinete afirmó que fue acusado sin pruebas y rechazó una por una las versiones que circularon sobre un supuesto incremento irregular de su patrimonio. "Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas", sostuvo.

En su descargo también negó haber realizado viajes o gastos suntuosos, contrataciones irregulares, negocios con empresas públicas, maniobras vinculadas a criptomonedas, la compra de bienes de lujo y otras acusaciones que, según expresó, nunca fueron respaldadas por evidencia.

Adorni aseguró además que las versiones trascendieron el plano político y alcanzaron a su vida familiar. "Confundieron lo público con lo privado e íntimo. Inventaron amantes, hijos, hermanos, divorcios y hasta un padre biológico distinto al real", escribió.

Según explicó, ese escenario fue determinante para presentar su renuncia. "El resguardo de mis afectos como prioridad es precisamente lo que estoy reafirmando hoy", afirmó.