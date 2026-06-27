La Justicia avanza en las causas que investigan a Manuel Adorni

Las investigaciones federales incorporaron nuevas medidas de prueba en los expedientes por presunto enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas. Los fiscales buscan esclarecer la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete y las circunstancias de un viaje privado a Punta del Este.

Las investigaciones judiciales que tienen como principal involucrado al exjefe de Gabinete Manuel Adorni registraron nuevos avances en los tribunales federales. Los expedientes, que analizan presuntos hechos de enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con la función pública y dádivas, incorporaron distintas medidas de prueba aunque todavía no existe una resolución sobre el fondo de ninguna de las causas.

Uno de los ejes de la investigación está centrado en el viaje que Adorni realizó en un vuelo privado hacia Punta del Este junto a su familia y al periodista Marcelo Grandio. La Justicia intenta reconstruir cómo se organizó ese traslado y establecer quién afrontó los gastos del vuelo.

Los investigadores también analizan la relación entre el exfuncionario y Grandio, así como los contratos que el empresario habría mantenido con la TV Pública y otros organismos estatales. El objetivo es determinar si existió alguna contraprestación indebida que pudiera encuadrarse en los delitos de dádivas o negociaciones incompatibles con la función pública.

Peritaje sobre el patrimonio

En paralelo, la causa por presunto enriquecimiento ilícito sumó una nueva medida impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI) la elaboración de un informe técnico para analizar la evolución patrimonial de Manuel Adorni y de su esposa.

El estudio deberá comparar los ingresos declarados por ambos con la evolución de sus bienes, entre los que figuran un departamento en Caballito, una vivienda en el country Indio Cuá y ahorros en pesos y dólares, con el fin de detectar posibles inconsistencias.

Si el informe no encuentra irregularidades, la investigación podría encaminarse hacia un sobreseimiento. En cambio, si surgieran diferencias patrimoniales que no pudieran justificarse, la fiscalía podría solicitar la citación a declaración indagatoria, una decisión que deberá resolver el juez Ariel Lijo.

También investigan a su hermano

Las actuaciones judiciales también alcanzan al entorno familiar del exfuncionario. En una causa paralela, el fiscal federal Guillermo Marijuan pidió la indagatoria de Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete.

En ese expediente se analizan sus declaraciones juradas y otra documentación patrimonial con el objetivo de establecer si existen elementos compatibles con un presunto enriquecimiento ilícito.