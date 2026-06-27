Qué eran las extrañas marcas blancas que aparecieron en el cielo del norte bonaerense

Las figuras blancas que pudieron observarse sobre distintos puntos del norte de la provincia de Buenos Aires fueron estelas de condensación generadas por aviones que realizaban maniobras de espera antes de aterrizar en Aeroparque, en medio de las demoras que afectan a las operaciones aéreas.

Las llamativas figuras blancas que este mediodía sorprendieron a vecinos del norte de la provincia de Buenos Aires no fueron producto de ninguna "fumigación" ni de fenómenos extraordinarios. Se trató de estelas de condensación dejadas por aviones que permanecían realizando maniobras de espera antes de aterrizar en Aeroparque Jorge Newbery.

Las marcas captaron rápidamente la atención porque, en lugar de formar una línea recta como ocurre habitualmente, dibujaban una especie de óvalo o una gran gota sobre el cielo. Esa forma respondió a los amplios giros que realizaron algunas aeronaves mientras aguardaban autorización para continuar el descenso.

Entre esos vuelos se encontraba uno de la aerolínea brasileña Gol, procedente de Río de Janeiro, que debió permanecer varios minutos en circuito de espera antes de poder iniciar la aproximación final.

Por qué quedaron esas marcas en el cielo

Las estelas de condensación, conocidas internacionalmente como contrails, se producen cuando los gases calientes y el vapor de agua expulsados por los motores de un avión entran en contacto con el aire extremadamente frío de las capas altas de la atmósfera. Si la temperatura y la humedad son las adecuadas, ese vapor se congela y forma una nube lineal que puede permanecer visible durante varios minutos.

Cuando un avión realiza giros o mantiene órbitas de espera, esas nubes reproducen exactamente el recorrido de la aeronave, generando dibujos poco habituales como el que pudo observarse este sábado.

Demoras en Aeroparque

Desde el 18 de junio, las operaciones en Aeroparque Jorge Newbery vienen registrando importantes demoras tras la implementación de un nuevo sistema de gestión del tránsito aéreo por parte de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La transición generó cancelaciones, reprogramaciones y tiempos de espera más prolongados tanto en tierra como en vuelo. Mientras las aerolíneas cuestionaron las demoras, desde el organismo explicaron que se trata de una etapa de adaptación necesaria para modernizar el sistema y mantener los estándares de seguridad operacional.

Como consecuencia de esas restricciones, numerosos vuelos permanecen durante más tiempo realizando circuitos de espera antes de recibir autorización para aterrizar. Cuando esas maniobras coinciden con condiciones atmosféricas favorables, las estelas permanecen visibles y dibujan recorridos que llaman la atención desde tierra.

Las teorías que reaparecen cada vez que sucede

Cada vez que este tipo de marcas aparece en el cielo vuelven a circular en redes sociales publicaciones que las atribuyen a supuestas fumigaciones masivas o a los denominados "chemtrails".

Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que respalde esas teorías. La explicación aceptada por la comunidad científica corresponde al fenómeno de las estelas de condensación generadas por aeronaves que vuelan a gran altitud.